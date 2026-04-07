الحرس الثوري يرد على ترامب: سنحرم الولايات المتحدة وحلفاءها من النفط والغاز في المنطقة لسنوات

هدّد الحرس الثوري الإيراني بالرد على استهداف البنى التحتية بعمل يحرم الولايات المتحدة وحلفاءها من النفط والغاز لسنوات، محذرًا من تصعيد يتجاوز المنطقة، ومؤكدًا الاستعداد للرد على أي عدوان.

هدّد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، بالردّ على استهداف البنى التحتية في إيران بـ"عمل" من شأنه أن "يحرم الولايات المتحدة وحلفاءها من النفط والغاز في المنطقة لسنوات".

وأضاف في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، أنه "إذا تجاوز جيش الإرهاب الأميركي الخطوط الحمراء، فإن ردّنا سيتجاوز حدود المنطقة"، وذلك في رد مباشر على تهديدات الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب.

وتابع: "لم نكن ولن نكون البادئين في شنّ هجمات على الأهداف المدنية، لكننا لن نتردد في الردّ على العدوان الدنيء ضد المنشآت المدنية".

وصعّد الرئيس الأميركي، مساء أمس الثلاثاء، لهجته بشكل غير مسبوق تجاه إيران، متوعّدًا بتدمير بنيتها التحتية المدنية خلال ساعات، ومؤكدًا أن بلاده تمتلك القدرة على تنفيذ ذلك فورًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مذكرا في المهلة التي منحها لطهران والتي تنتهي مساء الثلاثاء بتوقيت واشنطن.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض، قال ترامب: "لدينا خطة؛ قد تلحظ تدمير كل جسور إيران بحلول منتصف ليل غد، وجعل كل محطات الكهرباء في إيران خارج الخدمة"، مضيفًا: "كل ذلك سيتم خلال أربع ساعات إذا شئنا القيام به". كما حذّر من أن "البلاد بكاملها قد يتم تدميرها في ليلة واحدة، هذه الليلة قد تكون غدًا (الثلاثاء)".

وفي سياق متصل، شدد ترامب على أن إيران مُنحت مهلة حتى مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى أن القرار مرتبط بمآل المفاوضات الجارية، وقال: "الوسطاء يفاوضون الآن وسنرى ما سيحدث"، لكنه شدد على أن مقترح وقف إطلاق النار لمدة 45 يومًا "ليس جيدًا بالقدر الكافي"، رغم وصفه سابقًا بأنه "بالغ الأهمية".

وخلال احتفال بعيد الفصح في البيت الأبيض، سُئل ترامب عن احتمال ارتكاب جرائم حرب في حال استهداف البنية التحتية المدنية، فأجاب: "لست قلقًا بشأن ذلك"، مضيفًا: "هل تعلم ما هي جريمة الحرب؟ جريمة الحرب تكمن في السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي". وردًا على سؤال: كيف لا يكون ضرب الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية جريمة حرب، قال ترامب "لأنهم قتلوا 45 ألفا الشهر الماضي. إنهم يقتلون المتظاهرين. إنهم حيوانات".

وتابع: "يجب أن توافق إيران على عقد اتفاق قبل مساء الغد وجزء منه فتح حرية الملاحة في مضيق هرمز"، مشددا على ضرورة "إعادة فتح مضيق هرمز أولوية كبيرة جدا". وكرر تهديده المعتاد "إذا لم يبرم الإيرانيون اتفاقا لن يكون لديهم جسور أو محطات طاقة وسيعودون إلى العصر الحجري".

وشدّد على أن "أمام إيران مهلة حتى الثامنة من مساء الغد ونجري مفاوضات ولكن لا أقول إننا توصلنا لاتفاق". ورداً على سؤال عن إمكانية فرض رسوم للمرور من مضيق هرمز، قال ترامب: "لماذا لا نفعل ذلك؟ نحن الفائزون".