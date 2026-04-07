78 قتيلا عربيا منذ مطلع العام: مقتل رجل بجريمة إطلاق نار في اللد

أسفرت جريمة إطلاق نار في مدينة اللد عن مقتل رجل (42 عاما)، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 78 قتيلا.

قتل رجل (42 عاما) جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار بمدينة اللد مساء الثلاثاء، لترتفع حصيلة جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 78 قتيلا.

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن طاقمها أقر وفاة الضحية الذي عانى من إصابات حرجة اخترقت جسده.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي، إنه "وصلنا إلى المكان ورأينا رجلا ملقى على الأرض، وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس إثر إصابته في حادثة عنف. أجرينا له الفحوص الطبية إلا أن إصابته كانت حرجة واضطررنا لإعلان وفاته في المكان".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 3 مشتبهين من مدينة الرملة بالضلوع في الجريمة، وقالت في بيان لها، إن "التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الجريمة وقعت على خلفية نزاع دموي مستمر وثأر بين عائلات".

78 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

بهذه الجريمة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2026، إلى 78 قتيلًا. وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد أعمال العنف والجريمة، التي تحصد مزيدًا من الأرواح وتثير حالة من القلق في المجتمع العربي، علما بأن من بين الضحايا شخصًا من الضفة الغربية قُتل في الناصرة.

ومنذ مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري، قُتل 4 أشخاص، فيما تشمل الحصيلة الإجمالية خمس نساء، وثلاثة شبان قُتلوا برصاص الشرطة، إلى جانب ثلاثة فتيان دون سن 18 عامًا. ولا تشمل هذه الإحصائية مدينة القدس المحتلة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد غير مسبوق لجرائم العنف والجريمة في المجتمع العربي، وسط مطالبات متزايدة للسلطات الإسرائيلية باتخاذ خطوات جدية لوقف انتشار السلاح ومكافحة الجريمة المنظمة.

يُذكر أن عام 2025 سجّل حصيلة قياسية في جرائم القتل، بلغت 252 قتيلًا عربيًا، وسط اتهامات متواصلة للشرطة الإسرائيلية بالفشل في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.