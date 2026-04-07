ترامب يحذر من "موت حضارة بأكملها" في حال انتهاء المهلة من دون اتفاق مع إيران

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من "موت حضارة كاملة" إذا فشلت المفاوضات مع إيران قبل انتهاء المهلة، مهددًا بتدمير بنيتها التحتية، فيما أكد نائبه تحقيق الأهداف العسكرية إلى حد كبير، وترقب رد إيراني وسط تصعيد متواصل.

حذّر الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من "موت حضارة بأكملها" في حال انتهاء المهلة من دون اتفاق مع إيران، فيما قال نائبه جيه.دي فانس، إن واشنطن حققت أهدافها العسكرية "إلى حد كبير".

وشدّد على أن "الساعات المقبلة ستشهد مفاوضات مكثّفة بشأن إيران".

وأضاف فانس: "واثقون من أننا سنتلقى إجابة من الإيرانيين، بحلول الساعة 8، ونأمل أن تكون إجابة صحيحة"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين لم يتمتعوا بالسرعة في المفاوضات، ولا يزالون كذلك".

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، أن "حضارة بأكملها ستموت الليلة، ولن تعود أبدا. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث. من يدري؟".

وقال إن "47 عاما من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرا... سنرى ما سيحدث هذه الليلة التي تعد إحدى أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد".

وأضاف الرئيس الأميركيّ: "لدينا الآن تغيير شامل وكامل للنظام الإيراني فربما يحدث أمر رائع وثوري".

وسبق لترامب أن صرّح بأن الجيش الأميركي قد يقصف الجسور ومحطات توليد الطاقة، وغيرها من البنى التحتية المدنية في إيران، حتى "يُدمّرها تماما" في حال عدم بلوغ اتفاق، ضمن المهلة المحددة.

وقد أعلن ترامب عن مهلة لإيران تنتهي منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت غرينتش (الثالثة فجرا بتوقيت القدس المحتلة)، لإنهاء إغلاقها لمضيق هرمز، الممر المائي الإستراتيجي.

وأشار الإثنين إلى أن مقترح وقف إطلاق النار الموقت المتداول غير كاف.

ورفضت إيران الضغوط الأميركية، وأفادت وسائل إعلامها الرسمية بأن السلطات تُصرّ على إنهاء الحرب بشكل كامل بدلا من الاكتفاء بوقف لإطلاق النار.

وفي منشور له، أبقى ترامب الباب مفتوحا أمام اتفاق في اللحظات الأخيرة.

وكتب: "الآن وقد تحقق تغيير النظام الكامل والشامل، حيث تسود عقليات مختلفة وأكثر ذكاء وأقل تطرفا، ربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة".

وقال ترامب، الإثنين، إن القوات الأميركية ستبدأ اعتبارا من مساء الثلاثاء بتوقيت العاصمة الأميركية واشنطن، بتدمير كل الجسور في إيران، وتعطيل كل محطات توليد الكهرباء في البلاد، وهو ما يؤكّد العديد من الخبراء أنه جريمة حرب.

وتشن الطائرات الحربية الأميركية والإسرائيلية غارات جوية متواصلة على إيران منذ 28 شباط/ فبراير، وحتى قبل تهديد ترامب بإنهاء "الحضارة" الإيرانية، أعلنت طهران الثلاثاء أن جزيرة خرج الإستراتيجية التي ترتدي أهمية كبرى على صعيد صادراتها النفطية، قد تعرّضت لهجمات عدة.