كاتس: حزب الله يسعى بشدّة لوقف إطلاق النار وإيران تضغط وتهدّد خوفا من أن "يسحَق"

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن حزب الله يسعى لوقف إطلاق النار، فيما تمارس إيران ضغوطا وتهديدات خشية "سحقه"؛ وأكد رئيس لجنة الخارجية والأمن، احتمال استئناف الحرب "قريبا"، واصفا التهدئة بالمؤقتة.

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إنّ حزب الله يسعى بشدّة لوقف إطلاق النار، وإن إيران تشكّل ضغوطا، وتطلق تهديدات، خوفا من أن "نسحقه"، فيما ذكر رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بوعز بيسموت، أن هناك احتمالا لاستئناف الحرب في "الأيام القريبة"، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار حاليا، هو اتفاق مرحليّ فقط.

وبعد يوم دام من عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق على لبنان منذ بدء الحرب، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 250 شخصا، العديد منهم أطفال ونساء، وأُسَر بأكملها، قال وزير الأمن الإسرائيلي، إن "العملية كانت ضربة قوية لحزب الله، وتركته في حالة ذهول وارتباك، نتيجة عمق الاختراق، ونطاق الضربة"، بحسب بيان صدر عن وزارة الأمن.

وأضاف أنه "قُضي على أكثر من 200 (عنصر) أمس، ليرتفع عدد القتلى في هذه العملية إلى أكثر من ألف و400، أي أكثر من ضعف عدد القتلى في حرب لبنان الثانية".

وقال إن "حزب الله يسعى بشدة إلى وقف إطلاق النار، كما يمارس داعموه الإيرانيون ضغوطًا وتهديدات؛ خوفًا من أن تسحقه إسرائيل".

وأضاف كاتس أن "الجيش الإسرائيلي على أُهبة الاستعداد للتحرّك بقوّة، إذا أطلقت إيران النار على إسرائيل".

وذكر أن "اتفاق فصل الجبهات، يُعدّ إنجازًا هامًا بقيادة رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو)، ويُمكّننا من العمل بقوة ضد حزب الله، وفقًا لخطة منظَّمة".

وأشار وزير الأمن الإسرائيلي إلى أن الخطّة "قائمة على أربعة محاور: خط الحدود، بما في ذلك تدمير المنازل في القرى اللبنانية (الحدودية)؛ ’خط الدفاع’ داخل لبنان، الذي تم توسيعه من 5 إلى 15 نقطة؛ و’خط الدفاع’ المضاد للدروع، الذي تم الاستيلاء عليه بالعملية البرية التي يجري توسيعها حاليًا، لتشمل نقاطًا إضافية؛ وخطّ الليطاني، الذي سيسيطر عليه الجيش الإسرائيلي كجزء من سيطرته على منطقة الليطاني، وسيمنع تسلل المزيد من (العناصر)، وعودة السكان إلى الجنوب".

وأضاف أنه "في الوقت نفسه، سيشن الجيش الإسرائيلي هجومًا جويًا، وفقًا للنموذج الإيراني، وبقوة كبيرة، على (العناصر) ومواقع إطلاق الصواريخ في منطقة الليطاني، وفي مناطق الإطلاق في جميع أنحاء لبنان خارج منطقة الليطاني".

وكرّر الادّعاء: "لقد تعهّدنا بتوفير الأمن لسكان الشمال، وهذا ما سنفعله بالضبط".

ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وشن الجيش الإسرائيلي ضربات على لبنان، الأربعاء، وُصفت بأنها الأعنف، منذ بدء العدوان مطلع آذار/ مارس الماضي، وأسفرت في أول أيام الهدنة عن 254 شهيدا، و1165 جريحا، بحسب الدفاع المدني اللبناني.