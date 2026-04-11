جريمتا إطلاق نار: 3 مصابين بينهم اثنان بحالة خطيرة في طمرة وعرعرة النقب

أسفرت جريمتا إطلاق نار منفصلتين في طمرة وعرعرة النقب عن إصابة 3 شبان بجروح وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، أحيلوا على إثرها إلى مستشفى "رمبام" و"سوروكا" لتلقي العلاج.

أصيب شابان (18 و19 عاما) بجروح خطيرة ومتوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، مساء اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" العلاجات الأولية للمصابين، إذ أن أحدهما عانى من إصابات خطيرة في الصدر والبطن والظهر، بينما تراوحت حالة الآخر بالخطيرة حتى المتوسطة، وكلاهما كانا بوعي شبه كامل.

ونقل المصابان، على وجه السرعة، إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا لاستكمال العلاج، وهما بحالة مستقرة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

يأتي ذلك في وقت تشهد طمرة في الآونة الأخيرة تزايدا في جرائم إطلاق النار، ما تسفر عن قتلى وإصابات، وقد نظمت أيضا احتجاجات فيها وأمام مركز الشرطة تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤها في ردعها.

وفي عرعرة النقب، أصيب شاب (24 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، الذي عانى من إصابات نافذة في جسده، ثم جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وقال مضمد من الطاقم الطبي، إنه "استدعينا لتقديم العلاجات لشاب أصيب في حادثة عنف، ومع وصولنا إلى المكان رأينا المصاب وهو يعاني من إصابات اخترقت جسده، إذ قدمنا له العلاجات الأولية تضمنت تضميد ووقف النزيف، ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة".