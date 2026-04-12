لجنة "غرونيس" توافق على تعيين السكرتير العسكري لنتنياهو رومان غوفمان رئيسا للموساد

وافقت "غرونيس" اللجنة المختصة بالمصادقة على تعيين كبار المسؤولين في إسرائيل، الأحد، على اختيار السكرتير العسكري لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رئيسا لجهاز الموساد، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الحكومة في بيان.

وافقت "غرونيس" اللجنة المختصة بالمصادقة على تعيين كبار المسؤولين في إسرائيل، الأحد، على تعيين السكرتير العسكري لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رئيسا لجهاز الموساد، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الحكومة في بيان، وذلك على الرغم من تحفظات رئيس اللجنة، القاضي المتقاعد آشر غرونيس.

وتشير تقديرات سياسية في إسرائيل إلى أنه في ضوء تحفظات رئيس اللجنة، ستُحال مسألة تعيينه إلى المحكمة العليا.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أنه يُرجَّح أن تُلقي تحفظات غرونيس بشأن التعيين بظلالها عليه، وعلى توليه منصب رئيس الموساد في هذا الوقت الحساس من الناحية الأمنية.

كما أن نشر غرونيس لرأي مخالف يُعارض التعيين، قد يؤثر على قرار المحكمة العليا بشأن الطعون المقدمة ضده.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن "اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا، برئاسة رئيس المحكمة العليا المتقاعد آشر غرونيس، وافقت مساء اليوم (الأحد)، على ترشيح اللواء رومان غوفمان لمنصب رئيس الموساد".

وأضاف البيان أن نتنياهو "وقّع بعد حصوله على موافقة اللجنة، على كتاب تعيين رئيس الموساد الجديد، اللواء رومان غوفمان، الذي سيتولى منصبه في 2 حزيران/ يونيو 2026، لمدة خمس سنوات".

ويُعدّ التعيين خطوة لافتة نظرًا لكون أن غوفمان كان يشغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، ما يعكس مستوى الثقة الذي يوليه نتنياهو له في إدارة واحد من أكثر الأجهزة الاستخبارية حساسية في إسرائيل.

وكان نتنياهو قد أعلن العام الماضي، أنه قرر تعيين سكرتيره العسكري، رئيسًا جديدًا لجهاز الموساد، في قرار أثار جدلا في الأوساط الأمنية حينها، إذ سادت في أوساط مسؤولين سابقين في الجهاز، انتقادات حادّة لتعيين غوفمان، فقد أشار هؤلاء إلى أنه يفتقر إلى الخلفية الاستخباراتية، ولا يمتلك خبرة في الإدارة التنظيمية أو معرفة كافية بجوهر عمل الجهاز. وقدّر مسؤولون سابقون في الموساد، أن التعيين قد يدفع إلى موجة استقالات داخل الجهاز.

وكان مسؤولون سابقون في الأجهزة الأمنية، قد عدّوا أن هذه الخطوة تُظهر رغبة نتنياهو في "إحكام القبضة" على الموساد، على غرار ما حدث في تعيين دافيد زيني، لرئاسة جهاز الأمن العام (الشاباك).

وأشارت التقارير إلى أن التدخل في التعيينات الحسّاسة داخل الأجهزة الأمنية يثير قلقًا لدى مسؤولين سابقين يرون أن الخطوات الأخيرة تعكس محاولة لترسيخ نفوذ سياسي مباشر داخل جهازي الاستخبارات.

وكان بيان سابق صدر عن مكتب رئيس الحكومة، بعد إعلانه عن قرار التعيين، أن غوفمان "شغل مناصب عملياتية وقيادية عديدة في الجيش الإسرائيلي، من بينها: مقاتل وقائد في سلاح المدرعات، قائد كتيبة 75 في اللواء السابع، ضابط عمليات في الفرقة 36، قائد لواء (عتسيون)، وقائد اللواء السابع، قائد الفرقة 210، قائد المركز القومي للتدريب البري، رئيس هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، ومنصبه الحالي، السكرتير العسكري لرئيس الحكومة".