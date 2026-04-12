أوربان يخسر الانتخابات في المجر بعد 16 عاما في السلطة

أظهرت نتائج أولية للانتخابات في المجر فوز حزب "تيسا" المعارض بزعامة بيتر ماغيار بأغلبية الثلثين في البرلمان، في مؤشر على تحوّل سياسي بارز في البلاد، وكانت محطّ اهتمام شديد لدى تل أبيب وواشنطن، فيما أقرّ رئيس الحكومة المجرية، فيكتور أوربان، بالخسارة، وقال: "هنأت الحزب الفائز في الانتخابات والنتيجة مؤلمة لنا".

وقال زعيم المعارضة المجرية، "رئيس الحكومة، أوربان، هنأني بالفوز في الانتخابات البرلمانية".

وقال المكتب الوطني للانتخابات في المجر، إن "مؤشرات أولية بفوز حزب تيسا المعارض بأغلبية الثلثين في البرلمان".

إقبال قياسي

وشارك الناخبون المجريون بكثافة قياسية، الأحد، في الانتخابات التشريعية التي يبدو أنها وضعت حدا لحكم أوربان الذي تولى السلطة منذ 16 عاما، في استحقاق تستحوذ نتائجه على اهتمام دول كثيرة، في مقدّمتها الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية.

واختار 7,5 ملايين ناخب داخل المجر، إضافة إلى أكثر من 500 ألف مسجّلين في الخارج، بين خمسة أحزاب، وفقا لنظام انتخابي أكثري مختلط يصبّ بدرجة كبيرة في مصلحة حزب "فيديش" الحاكم.

وأُغلقت مراكز الاقتراع في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، وبلغت نسبة المشاركة 77,8% في الساعة السادسة والنصف مساء، متجاوزة النسبة القياسية السابقة البالغ 70,5% في انتخابات عام 2002.

وحتى قبل المؤشؤات الأولية، أشار المحللون إلى أن الإقبال الكبير على التصويت قد يفيد قائد المعارضة بيتر ماغيار الذي أبدى "تفاؤلا حذرا" بشأن احتمال فوز حزبه.

وأظهر استطلاع رأي الناخبين الذي أجراه مركز الأبحاث 21 ومقره بودابست هذا الأسبوع، ونُشر بعد إغلاق مراكز الاقتراع، أن حزب "تيسا" المؤيد لأوروبا بقيادة ماجيار سيحصل على 55%، متقدما على الائتلاف الحاكم بزعامة أوربان متوقعا حصوله على 38%.

ماغيار: "نحن نختار بين الشرق والغرب"

وقال ماغيار بعد الإدلاء بصوته في بودابست: "نحن نختار بين الشرق والغرب، بين الدعاية والنقاش العام الصادق، بين الفساد وحياة عامة نزيهة، بين استمرار التدهور والانهيار الكامل للخدمات العامة أو إعادة الأموال الأوروبية، وإنعاش الاقتصاد المجري".

وجدّد أوربان بعد إدلائه بصوته تحذيره من "أزمة كبرى" تنتظر أوروبا. وقال "لحسن الحظ، لدينا الكثير من الأصدقاء في العالم، من أميركا إلى الصين، مرورا بروسيا والعالم التركي"، مضيفا أنه لن يسمح للاتحاد الأوروبي أن "يحرم" المجر من "مستقبلها وسيادتها".

وحظي أوربان قبل الانتخابات بدعم قوي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتمثّلَ هذا الدعم بزيارة لنائبه جاي دي فانس إلى بودابست هذا الأسبوع امتدح خلالها مزايا فيكتور أوربان وانتقد تدخُّل "بيروقراطيي بروكسل"، حيث مقر الاتحاد الأوروبي.

أما ترامب نفسه، فاتخذ الجمعة مواقف عدة داعمة لأوربان، إذ تعهد بتسخير "كامل القوة الاقتصادية" الأميركية لمساعدة المجر إن دعم الناخبون حليفه الذي يرى فيه مجسدا لمعركة مكافحة الهجرة والدفاع عن "الحضارة الغربية".

"حملة سلبية"... مقال لللحركات اليمينية المتطرفة

وبات رئيس الوزراء المجري الذي جعل من بلده البالغ عدد سكانه 9,5 ملايين نسمة نموذجا لـ"الديمقراطية غير الليبرالية" مثالا يحتذي به عدد من الحركات اليمينية المتطرفة في مختلف أنحاء العالم.

وأوربان مقرّب أيضا من الرئيس الروس،ي فلاديمير بوتين، وقد واظب على انتقاد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ غزوها أوكرانيا عام 2022.

ومع أن بروكسل تجنّبت التعبير علنا عن موقفها من الانتخابات المجرية، أكّد دبلوماسي أوروبي أن "معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستكون مسرورة بالتخلص من أوربان"، مشيرا إلى أن "الصبر بلغ حدّه الأقصى".

واتخذ أوربان (62 عاما) مرارا مواقف مخالفة لتوجهات الدول الأعضاء الـ26 الأخرى، فيما جمّدت بروكسل التي تتهمه بتقويض دولة القانون مبالغ مخصصة لتمويل المجر تبلغ مليارات اليورو.

وأكد أوربان خلال حملته عزمه على مواصلة استهداف ما وصفه بـ"منظمات المجتمع المدني الوهمية، والصحافيين المأجورين، والقضاة والسياسيين".

ورأت أندريا شابو من مركز العلوم الاجتماعية في جامعة أوتفوش لوراند أن فوز أوربان "سيعني بوضوح... انزلاقا نحو نظام استبدادي".

كذلك سعى أوربان إلى إعطاء انطباع بأنه سدّ منيع في وجه أوكرانيا، متهما إياها بالسعي إلى جرّ المجريين إلى الحرب. لكنّ المحللين رأوا أن هذه الحجة لم تقنع مواطنيه في ظل الركود الاقتصادي في المجر واستشراء الفساد فيها بشكل فاضح.

وخلال لقاء انتخابي الخميس، دعا ماغيار الذي كان سابقا منتميا إلى "فيديش" إلى "إعطاء فرصة للتغيير"، مطلقا سلسلة وعود، أبرزها مكافحة الفساد، وإعادة إحياء المؤسسات الديموقراطية، وجعل المجر عضوا أمينا في الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه منذ عام 2004.