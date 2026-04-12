نتنياهو يقتحم جنوب لبنان مع وزير أمنه: الحرب مستمرة ولا يزال هناك المزيد لنفعله

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اقتحامه جنوب لبنان مع وزير أمنه يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، إن "الحرب مستمرة، ولا يزال هناك المزيد لنفعله".

وذكر بيان صدر عن مكتب نتنياهو، مساء الأحد، أن "رئيس الحكومة، زار (اقتحم) جنوب لبنان اليوم الأحد، برفقة وزير الأمن يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، وقائد القيادة الشمالية رافي ميلو".

وأضاف أن نتنياهو "وصل إلى موقع عسكري إسرائيلي متقدّم قرب الحدود، حيث تلقى عرضًا لأنشطة الفرقة من قائد فرقة ’الجليل’، يوفال غاز".

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها خلال اقتحامه جنوبيّ لبنان: "أنا هنا مع وزير الأمن، ورئيس الأركان، وقائد الفرقة، وجنود الاحتياط. هناك... رغبة قوية في القتال".

وأضاف أن " الحرب مستمرة، بما في ذلك داخل المنطقة الأمنية في لبنان، حيث كنت قبل قليل".

وتابع: "ما نراه هو أننا أحبطنا خطر الاجتياح من لبنان بفضل هذه المنطقة الأمنية، ونزيل خطر القذائف الصاروخية، ونتصدى كذلك للقذائف المضادة للدروع".

وقال نتنياهو إنه "لا يزال هناك المزيد من العمل؛ لقد أنجزنا عملا ضخما، وحققنا إنجازات هائلة، ولا يزال هناك المزيد لنفعله، ونحن نعمل على ذلك".

وأضاف أن "من الأمور التي نراها هنا، أننا غيّرنا وجه الشرق الأوسط بشكل جذري؛ أعداؤنا إيران و’محور الشر’، جاؤوا لتدميرنا، والآن يقاتلون من أجل بقائهم، ونرى ذلك في كل جبهة. وهذا إنجاز عظيم لإسرائيل وجيشها".

يأتي ذلك فيما كان نتنياهو قد أعلن الخميس الماضي، أنه أوعز ببدء مفاوضات "مباشرة" مع لبنان "في أقرب وقت ممكن"، فيما ذكرت تقارير إسرائيلية، أن مستشاره المقرّب رون ديرمر، سينسّق للمفاوضات، التي سيديرها سفير إسرائيل بواشنطن؛ وذلك بهدف "تخفيف الضغط الدولي على إسرائيل"، لتمكينها من استئناف الحرب على إيران.

وقال نتنياهو في مقطع مصوّر وبيان، صدرا بعد الإعلان عن المفاوضات المرتقبة، إنه "لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان"، مضيفا: "سنواصل ضرب حزب الله بقوة، ولن نتوقف حتى نعيد إليكم الأمن (متوجّها للإسرائيليين)".