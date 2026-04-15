استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن غرب سلفيت

استشهد فلسطيني برصاص مستوطن، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في بؤرة "عيميك دورون" الاستيطانية الجاثمة على أراضي الفلسطينيين قرب بلدة دير استيا غرب سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه جرى "تحييد" الفلسطيني، وقال إن قواته وصلت إلى المكان بعد تلقي بلاغ حول محاولة تنفيذ عملية طعن في الموقع.

ويستدل من التفاصيل بحسب تقرير إسرائيلي، فإن "الفلسطيني وصل إلى الموقع وتحدث مع عدد" من المستوطنين "باللغة العربية، وطُلب منه الابتعاد من المكان إلا أنه لم يستجب لذلك وأشهر سكينا"، وفي أعقاب ذلك قام مستوطن "بإطلاق النار عليه وأصابه".

إلى ذلك، شددت قوات الاحتلال منذ الساعة السابعة من صباح اليوم، من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة قلقيلية، إذ عرقلت حركة تنقل الفلسطينيين.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على المدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية، ومنعت تنقل المواطنين من وإلى المدينة، كما أغلقت المدخل الشرقي أمام الخارجين عبر البوابة الحديدية، وأقامت حاجزا لتفتيش الداخلين، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة "الحصاميص" الزراعية شرقي المدينة، وعرقلت عمل المزارعين عبر توقيفهم واستجوابهم.

كما جابت آليات الاحتلال بلدة عزون وقرية عسلة شرق قلقيلية، وانتشرت على شارع قلقيلية – نابلس، من دون أن يسجل وقوع اعتقالات.