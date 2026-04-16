ترامب يعلن وقف إطلاق النار في لبنان لعشرة أيام بدءا من منتصف الليل

أعلن ترامب وقفا للنار في لبنان لعشرة أيام، بدءامن منتصف الليل، بعد حديثه مع نتنياهو وعون. حزب الله ربط التزامه بالهدنة بوقف العدوان، بينما أكدت إسرائيل بقاء قواتها البرية واقتصار الهدنة على الهجمات الجوية، بطلب مباشر من ترامب.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، وقف إطلاق النار في لبنان لعشرة أيام، بدءا من منتصف الليل، فيما قال قيادي في حزب الله، إن التزام الحزب "بالهدنة مرتبط بالتزام إسرائيل، بوقف جميع أشكال الأعمال القتالية".

وأوردت تقارير إسرائيلية أن بندي وقف إطلاق النار في لبنان في هذه المرحلة، هما:

• ستبقى قوات الجيش الإسرائيلي على خط المواجهة المضاد للدروع، ولن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها حتى الآن في جنوب لبنان.

• في حال رصد أي تهديد من حزب الله، أو من عناصر يهددون القوات الإسرائيلية أو البلدات، فإن الجيش الإسرائيلي مخوّل بالتدخل وإزالة هذا التهديد، كما كان الحال بموجب شروط وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وقال الرئيس الأميركي: "أجريت محادثة ممتازة مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو"، مضيفا أن "عون ونتنياهو وافقا على تحقيق السلام بين البلدين"، مضيفا: "وجهت (نائبه، جي دي) فانس، و (رئيس خارجيته، ماركو) روبيو، للعمل مع إسرائيل ولبنان لتحقيق استدامة للسلام".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، أن "القوات البرية بالجيش في لبنان ستبقى، ووقف إطلاق النار سيرتكز على الهجمات الجوية".

وبحسب ما أوردت تقارير إسرائيلية، فقد قال نتنياهو للوزراء باجتماع الكابينيت، إن "ترامب طلب، وقبلت طلبه (بشأن وقف النار)، ولن ننسحب من الأراضي التي نسيطر عليها".

وقال مصدر إسرائيلي لوكالة "رويترز" للأنباء، إن "الجيش لا يخطط لسحب قواته من جنوب لبنان، خلال أي وقف لإطلاق النار".

وذكر ترامب بعيد ذلك، "سأدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض في أول محادثات جادة بين إسرائيل ولبنان".

وقبل أن يعلن ترامب عن وقف إطلاق النار، قالت الرئاسة اللبنانية: "تم اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب والرئيس اللبناني، جوزيف عون، جدد خلاله الرئيس عون شكره للجهود التي يبذلها ترامب من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان وتأمين السلم والاستقرار بشكل دائم تمهيدا لتحقيق العملية السلمية في المنطقة، وتمنى عليه استمرار هذه الجهود لوقف النار بأسرع وقت ممكن، ورد ترامب بدعمه للرئيس عون ولبنان وتشديده على التزامه تلبية الطلب اللبناني، بوقف النار في أسرع وقت".

