تقرير: اجتماع مرتقب بين واشنطن وطهران قد يسفرعن مذكرة تفاهم ثم صفقة شاملة خلال 60 يوما

كشف تقرير عن تقدم دبلوماسي قد يثمر اتفاقا شامل بين واشنطن وطهران، خلال 60 يوما، وذلك بعد مع تأكيد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرب إنهاء الحرب، وبالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية دول إقليمية بتركيا، لبحث حلول الحرب.

أفاد تقرير، اليوم الجمعة، بأن اجتماعا مرتقبا بين واشنطن وطهران، قد يسفر عن مذكرة تفاهم، ثم صفقة شاملة، خلال 60 يوما.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر باكستاني، قوله إن هناك "تقدما في الجهود الدبلوماسية غير الرسمية بين طهران وواشنطن".

وأضاف المصدر ذاته أن "اجتماعا مرتقبا بين واشنطن وطهران، قد يسفر عن مذكرة تفاهم، ثم صفقة شاملة في غضون 60 يوما".

يأتي ذلك فيما قال ‌الرئيس الأميركي، ​دونالد ​ترامب، ⁠خلال ​فعالية في ​لاس فيغاس ​بولاية ​نيفادا، إن ‌حرب ⁠إيران تمضي "بشكل ​سلس"، ​وإنها "من ⁠المفترض ​أن ​تنتهي ⁠قريبا ⁠جدا".

وشدّد ترامب الخميس على أن إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصّب، وهو أحد الشروط التي يضعها للتوصل إلى اتفاق مع طهران.

وصرّح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "لقد وافقوا على إعادة الغبار النووي إلينا"، مستخدما هذا التعبير للإشارة إلى مخزون اليورانيوم المخصّب الذي تقول الولايات المتحدة إنه يمكن استخدامه في تصنيع أسلحة نووية.

وأضاف أن "هناك احتمالا كبيرا جدا أن نتوصل إلى اتفاق"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وإيران "قريبتان جدا" من التوصل إلى اتفاق، وأنه يدرس إمكان زيارة باكستان لتوقيع هذا الاتفاق.

مناقشات بين تركيا وباكستان ومصر والسعودية بشأن سبل إنهاء الحرب

وفي سياق ذي صلة، قال مصدر دبلوماسي ​تركي إن وزراء ‌خارجية تركيا وباكستان ومصر والسعودية، سيجتمعون ​على هامش ​منتدى دبلوماسي في أنطاليا ⁠بجنوب تركيا، ​اليوم الجمعة، لمناقشة ​القضايا الإقليمية، بما في ذلك حرب إيران.

وقال المصدر إنه "من ​المتوقع عقد ​مناقشات حول تطوير حلول ‌إقليمية ⁠للقضايا الإقليمية، ولا سيما الحرب بين الولايات المتحدة ​وإسرائيل وإيران"، وفق "رويترز".

وعقد ​وزراء ⁠الدول الأربع اجتماعين في آذار/ ​مارس في ⁠إطار الجهود الرامية إلى التوسط لإنهاء ⁠حرب ​إيران.

ويفتتح منتدى أنطاليا الدبلوماسي بكلمة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ومن المقرر أن يشهد اجتماعا بين وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، وباكستان إسحق دار، والسعودية فيصل بن فرحان، ومصر بدر عبد العاطي.

وذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية، أن اللقاء الوزاري سيعقد ليل الجمعة، وسيتطرق إلى "تطوير حلول إقليمية للمشكلات الإقليمية، لا سيّما ما يتعلق بالنزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

واستضافت إسلام آباد مباحثات بين الولايات المتحدة وإيران نهاية الأسبوع الماضي سعيا لإبرام تسوية تضع حدا نهائيا للحرب، بعدما ساهمت في التوصل إلى اتفاق موقت لإطلاق النار.

وأخفقت المباحثات في التوصل إلى اتفاق، إلا أن باكستان تكثّف في الأيام جهودها الدبلوماسية لعقد جولة ثانية.

وزار قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، طهران في اليومين الماضيين، بينما قام رئيس وزرائها شهباز شريف بجولة خليجية شملت السعودية وقطر. وسيحضر شريف الذي وصل الخميس إلى أنطاليا، المنتدى الدبلوماسي.

وكان إردوغان أكد في خطاب ألقاه هذا الأسبوع أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن أنقرة تقوم "بالجهود اللازمة لخفض التوتر، وتمديد وقف إطلاق النار، ومواصلة المفاوضات".

وأضاف أنه "لا يمكن إجراء المفاوضات والقبضات مشدودة. يجب ألّا يُسمح للأسلحة بأن تتكلم مرة أخرى بدل الكلمات. يجب استغلال نافذة الفرصة التي فتحها وقف إطلاق النار إلى أقصى حد".

وتساهم تركيا مع مصر في الجهود التي تقودها باكستان لإنهاء الحرب في إيران. وهي شددت على وجوب إعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران عمليا منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها أواخر شباط/ فبراير.

ومن المتوقع أن تشارك في المنتدى أكثر من 150 دولة، من بينها أكثر من 20 من رؤساء الدول والحكومات، منهم الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

حصار بحري مزدوج

على الأرض، تواصل طهران إغلاقها عمليا مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، وهو ما قامت به منذ بدء الحرب عليها.

وردا على الحصار الأميركي على موانئ إيران، لوّحت القوات المسلحة الإيرانية، الخميسن بفرض حصار على البحر الأحمر، بالإضافة إلى مضيق هرمز. كما هدّد محسن رضائي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، بإغراق السفن الأميركية إذا حاولت السيطرة على الحركة في مضيق هرمز.

في واشنطن، رد مجلس النواب الأميركي مجددا نصا قدّمه نواب ديمقراطيون يسعون من خلاله إلى تقييد صلاحيات الرئيس في الحرب ضد إيران، وإلزامه بالحصول على موافقة الكونغرس لمواصلة الأعمال العدائية.

وحذّر وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الخميس، إيران من ضربات جديدة قد تطال بناها التحتية في حال رفضت إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.

وقال هيغسيث في مؤتمر صحافي في البنتاغون، إنه "إذا قامت إيران بخيار سيئ، فستتعرض لحصار وستتساقط القنابل على البنية التحتية والطاقة".

إلى ذلك، أكد الوزير الأميركي أن الحصار الذي بدأت بلاده بفرضه على الموانئ الإيرانية اعتبارا من الاثنين، سيستمر "طالما لزم الأمر".

وفي المؤتمر الصحافي نفسه، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، دان كين، إن الحصار "يشمل جميع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، بغض النظر عن جنسيتها"، مضيفا "إذا لم تمتثلوا لهذا الحصار، فسنستخدم القوة".

في الأثناء، أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الخميس، أن "نحو 30 مشاركا" سيحضرون، الجمعة، مؤتمرا عبر الفيديو ينظّمه الرئيس إيمانويل ماكرون، بالاشتراك مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، من أجل الإعداد لمهمة تأمين مضيق هرمز عندما تسمح الظروف بذلك.