كاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقي على جميع المواقع التي احتلها بلبنان... الأهداف "لم تُستكمل بعد"

أكد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تمسّك الجيش بالمواقع المحتلة بلبنان، مشددا على أن العمليات لم تكتمل بعد، مشيرا إلى أن هدف نزع سلاح حزب الله عسكريا أو دبلوماسيا، لا يزال قائما.

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي سيبقي على جميع المواقع التي احتلها في لبنان، مشيرا إلى أن ما وصفها بـ"الإنجازات"، لم تُستكمل بعد.

وذكر كاتس بحسب ما جاء في بيان: "نحن داخل لبنان، في خضمّ حرب ضد حزب الله، مع تجميد ووقف إطلاق نار، لمدة عشرة أيام".

وأضاف أن جيش الاحتلال "يُسيطر وسيُحافظ، على جميع المناطق التي ’طهرها’، واحتلّها".

وعَدّ أن "العملية البرية في لبنان، والهجوم على حزب الله في جميع أنحاء لبنان، حقّقا العديد من الإنجازات، لكنها لم تكتمل بعد".

وقال إنه "تم القضاء على أكثر من ألف و700 عنصر... وتم إنشاء منطقة أمنية يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، تمتد بعمق 10 كيلومترات من خط الحدود إلى الخط المضاد للدروع، ومن الغرب على البحر إلى منطقة جبل الشيخ شرقا، وذلك لإزالة أي تهديدات بالاجتياح، والحماية من القصف المباشر على البلدات".

وذكر كاتس أنه "تم (تفريغ) المنطقة الأمنية من (العناصر) والأسلحة، وهي خالية من السكان، وسيستمر تطهيرها من البنية التحتية الإرهابية، بما في ذلك تدمير المنازل في القرى اللبنانية المتصلة التي أصبحت معاقل بكل معنى الكلمة"، على حدّ وصفه.

وقال إنه "في الوقت نفسه، المنطقة الأمنية الواقعة بين المنطقة الأمنية وخط الليطاني، والتي تخضع حاليًا لسيطرة قوّاتنا، لم يتم بعد ’تطهير’ المنطقة من (العناصر) والأسلحة".

وأضاف أنه "سيتعين تحقيق ذلك إما عبر القنوات الدبلوماسية، أو من خلال استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، بعد وقف إطلاق النار".

وشدّد على أنه "في حال تجدد إطلاق النار، سيتعين على السكان العائدين إلى المنطقة الآمنة إخلاء منازلهم، لإتاحة الفرصة لإتمام المهمة".

"أما الهجوم على مواقع انطلاق حزب الله ومراكز قوته خارج الليطاني وفي جميع أنحاء لبنان، والذي بدأناه وخططنا لشنه بكثافة عالية، فقد توقف الآن قبل أن يحقق أهدافه، وسيتعين استئنافه وتنفيذه"، بحسب كاتس.

وأضاف وزير الأمن الإسرائيلي: "الهدف الذي حددناه، وهو نزع سلاح حزب الله عسكريًا أو دبلوماسيًا، كان ولا يزال هدف العملية (العسكرية) التي نلتزم به، مع تعزيز النفوذ السياسي بشكل كبير الآن من خلال المشاركة المباشرة للرئيس الأميركي، والتزامه بهذا الهدف، في الوقت الذي نمارس ضغطًا على الحكومة اللبنانية".