اجتماع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الخميس: مناقشة تمديد الهدنة وبيروت "ترفض بحث حصر السلاح"

سيُعقد الاجتماع الثاني على مستوى السفراء بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، الخميس المقبل، فيما أشارت تقارير إلى أنه سيناقش تمديد الهدنة، فيما ترفض بيروت التفاوض على حصر السلاح، "لأن ذلك شأن داخلي".

جاء ذلك بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "العربي الجديد" عن مصادر في الرئاسة اللبنانية، اليوم الإثنين، فيما كان الاجتماع الأول قد عُقد الثلاثاء الماضي في مقر الخارجية الأميركية بين السفيرين اللبنانية ندى حمادة معوض، والإسرائيلي يحيئيل لايتر، بحضور وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو.

ونقل "التلفزيون العربي" عن مصدر رسمي لبناني، لم يسمّه القول، إنّ "الاجتماع اللبناني الإسرائيلي الأميركي، الخميس، سيناقش تمديد الهدنة".

وأضاف المصدر ذاته: "أبلغنا المعنيين رفض بيروت التفاوض على حصر السلاح، لأن ذلك شأن داخلي".

وقال إن "بيروت ستدعو في وقت لاحق إلى حوار وطني بشأن حصر السلاح".

وذكرت مصادر رسمية لبنانية، أن الاجتماع الثاني يأتي استكمالا للاجتماع الذي عقد الثلاثاء، وسيكون لبنان ممثلا بسفيرته لدى واشنطن ندى حمادة معوض، لافتة إلى أن الاجتماع يأتي في سياق المباحثات التمهيدية للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وربطا بالتطورات المتصلة بوقف إطلاق النار وسط تمسك لبناني بضرورة استمرار الهدنة، بحسب ما أورد موقع "العربي الجديد".

وأشارت المصادر إلى وجود أجواء إيجابية لتمديد وقف إطلاق النار، مضيفة أن "لبنان يعوّل على ذلك، إفساحا في المجال أمام المفاوضات الثنائية التي سيتولاها لبنان من خلال وفد يترأسه السفير سيمون كرم".

وقال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في وقت سابق الإثنين، إن "المفاوضات الثنائية سيتولاها لبنان من خلال وفد يترأسه السفير سيمون كرم، ولن يشارك أحد لبنان في هذه المهمة أو يحل مكانه". وأضاف أن "خيار التفاوض هدفه وقف الأعمال العدائية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية ونشر الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا".

وذكر أن "الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أبدى خلال الاتصال معه كل تفهم وتجاوب مع مطلب لبنان، وتدخل لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار والتحضير لإطلاق مسار تفاوضي ينهي الوضع الشاذ ويعيد سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل أراضيها، وفي مقدمتها الجنوب، والاتصالات ستتواصل بيننا للمحافظة على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات التي يفترض أن تُواكَب بأوسع دعم وطني حتى يتمكن الفريق المفاوض من تحقيق ما يصبو إليه من أهداف".

وأكد الرئيس اللبناني أن "المفاوضات المقبلة منفصلة عن أي مفاوضات أخرى، لأن لبنان أمام خيارين: إما استمرار الحرب مع ما تحمل من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية وسيادية، وإما التفاوض لوضع حد لهذه الحرب وتحقيق الاستقرار المستدام، وأنا اخترت التفاوض وكلي أمل بأن نتمكن من إنقاذ لبنان".

ودعا عضو كتلة حزب الله النيابية حسن فضل الله، الرئيس اللبناني الخروج من مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل،عادّا أن "هذا من مصلحة عون".

وقال فضل الله إن "أحدا لن يتمكن من نزع سلاح حزب الله، لا في لبنان ولا خارجه"، مشددا على أن حزب الله "يريد لوقف إطلاق النار أن يستمر ويترافق مع انسحاب إسرائيل".