مصرع رجلين في حادث انقلاب مركبة في الجولان المحتل

أسفر حادث انقلاب مركبة بمحاذاة بركة رام قرب بلدة مسعدة في الجولان السوري المحتل عن مصرع رجلين بعد إصابتهما بجروح بالغة الخطورة.

لقي رجلان، في الخمسينيات والستينيات من عمريهما، مصرعيهما جراء حادث انقلاب مركبة بمحاذاة بركة رام قرب بلدة مسعدة في الجولان السوري المحتل، بعد عصر الإثنين.

ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الرجلين في المكان بعدما كانا من دون علامات حياة.

وقال البراميديك طلعت عبد الولي، إنه "رأينا مركبة وهي مقلوبة ومحطمة مع تضررها بشكل كبير، وبداخلها رجلان عالقان كانا فاقدا الوعي وبلا نبض أو تنفس وعانيا من إصابات بالغة الخطورة في جسديهما. أجرينا لهما فحوصات طبية لكن للأسف لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهما".

وباشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات وظروف وقوع الحادث.