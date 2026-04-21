النقب: مصرع شاب في حادث طرق قرب اللقية

لقي شاب (27 عاما) مصرعه وأصيب شخصان بجراح وصفت بالطفيفة، جراء حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 31 في مفرق شوكت شمال بلدة اللقية بمنطقة النقب، مساء الثلاثاء.

ووصلت طواقم طبية وأخرى من سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى المكان، وعملت على تخليص شاب كان عالقا داخل إحدى المركبتين، وقد كان دون علامات حياة وجرى إقرار وفاته في المكان.

كما قدمت العلاجات الأولية لمصابين آخرين وصفت حالتهما بالطفيفة، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال براميديك من الطاقم الطبي، إن "الحديث يدور عن حادث صعب بعد اصطدام مركبتين ببعضهما، إذ كان شاب عالق داخل إحداهما وعانى من إصابة بالغة الخطورة، وبعد أعمال تخليصه أجرينا له فحوصات طبية لكن إصابته كانت حرجة واضطررنا لإقرار وفاته في المكان. كما قدمنا العلاجات الأولية لمصابين اثنين ثم نقلناهما إلى المستشفى بحالة طفيفة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وحيثيات وقوع الحادث.

وبحسب "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، فإن 124 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت بالبلاد منذ مطلع العام 2026.