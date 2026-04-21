شهيدان أحدهما طالب فتى ومصابون في هجوم إرهابي شنّه مستوطنون على مدرسة بقرية المغير قرب رام الله

استشهد الفتى أوس النعسان والشاب جهاد أبو نعيم، وأصيب أربعة آخرون برصاص مستوطنين هاجموا مدرسة بقرية المغير. ووثقت منظمة حقوقية طرد مزارعين، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين والاحتلال التي أسفرت عن استشهاد 1149 شخصا بالضفة منذ أكتوبر 2023.

استشهد طالب فتى وشاب، وأُصيب آخرون، في هجوم إرهابي شنّه مستوطنون على مدرسة بقرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيدين هما الفتى أوس حمدي النعسان (13 عاما)، والشاب جهاد مرزوق أبو نعيم (32 عامًا).

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، تسجيل "شهيد و3 مصابين في هجوم للمستوطنين على مدرسة بقرية المغير شمال شرق رام الله"، لتؤكد بعدها في بيان ثان، بعيد ذلك ارتفاع عدد الضحايا إلى شهيدين، و4 مصابين.

وبالإضافة إليهما، أُصيب 4 آخرون بالرصاص الحيّ، خلال هجوم مستوطنين على مدرسة ذكور المغير.

وقبل الإعلان عن استشهاد ضحيّتي الهجوم الإرهابي، قالت منظمة "البيدر" الحقوقية إن مستوطنين بلباس يشبه زي الجيش الإسرائيلي حاولوا الثلاثاء، طرد مزارعين من أراضيهم جنوب قرية المغير شمال شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية، ذكرت فيه أن المستوطنين تواجدوا في منطقة "واد اعمر" الزراعية بقرية المغير، وحاولوا منع المزارعين من العمل في أراضيهم، ما أدى إلى حالة من التوتر في المكان.

وأضافت أن هذه الممارسات تستهدف أراضي الفلسطينيين ومصادر رزقهم، وتزيد من الضغوط المفروضة على المزارعين في المنطقة.

وتتعرض قرية المغير، بشكل خاص، لتصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية من الجيش الإسرائيلي.

وأحدث هذه الاعتداءات وقع الأحد، حيث حاصر الجيش الإسرائيلي القرية تزامنا مع هجوم نفذه مستوطنون عليها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وووفق تقرير شهري صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفّذ مستوطنون 497 اعتداء ضد الأهالي وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال آذار/ مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص.

وأسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين بالضفة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن استشهاد أكثر من ألف و149 شخصا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.