إصابات بينها خطيرة جراء شجار تخلله إطلاق نار في بلدة شعب

أسفر شجار تخلله إطلاق نار في بلدة شعب بمنطقة الجليل عن وقوع عدة إصابات بينها خطيرة، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب 3 أشخاص بينهم اثنان بحالة خطيرة جراء شجار تخلله إطلاق نار في بلدة شعب بمنطقة الجليل؛ مساء الجمعة.

وأفاد مركز "حيان" الطبي في بيان أولي، بأن "طواقم العلاج المكثف تقدم العلاج الآن لمصابين من إطلاق نار في قرية شعب".

وقالت "نجمة داود الحمراء"، إن طاقمها قدم العلاجات الأولية لشاب (27 عاما) عانى من كدمات ووصفت حالته بالمتوسطة، وذكرت أن مصابين اثنين آخرين نقلا بحالة خطيرة من المكان.

وقال المضمد إياد سليمان، إنه "استدعينا للتعامل مع حادثة عنف، وفي المكان كان 3 مصابين بينهم اثنان بحالة خطيرة وعانيا من إصابات اخترقت جسديهما. مصاب آخر كان بحالة متوسطة قمنا بنقله إلى المستشفى وهو يعاني من كدمات".

ووصلت الشرطة إلى المكان، وباشرت التحقيق في ملابسات وخلفية الشجار التي لم تتضح حتى الآن.