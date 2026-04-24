أكثر من 90 قتيلا هذا العام: مقتل رجل بإطلاق نار في عسفيا

قتل رجل، في الخمسينيات من عمره، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة عسفيا بمنطقة الكرمل، ليل الخميس – الجمعة؛ لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 91 قتيلا.

ووصل طاقم طبي إلى مكان الجريمة، وقدم عمليات الإنعاش للضحية، بيد أنه جرى إقرار وفاته لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقال براميديك من الطاقم الطبي، إنه "رأينا مصابا على الأرض وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس وقد عانى من إصابات خطيرة اخترقت جسده، إذ أجرينا له الفحوص الطبية لكن إصاباتها كانت بالغة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

91 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2026 إلى 91 قتيلًا، من بينهم نحو 86 قُتلوا بإطلاق نار، إلى جانب جرائم طعن، فيما قُتلت امرأة حرقًا داخل مركبة.

كما بلغ عدد الضحايا دون سن 30 عامًا نحو 45، بينهم 8 نساء، إضافة إلى 3 قُتلوا برصاص الشرطة (ليسوا ضمن حصيلة قتلى الجريمة).

وفي الفترة ذاتها من العام الماضي، بلغ عدد الضحايا 77 قتيلًا، ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 23%، في ظل تصاعد مستمر في معدلات الجريمة داخل المجتمع العربي واتساع دائرة الاستهداف.

وتأتي هذه المعطيات في تقاعس الشرطة عن مواجهة الجريمة المنظمة داخل المجتمع العربي، إذ لم تُحلّ سوى ملفات عدد محدود من جرائم القتل، مقابل تصاعد مستمر في أعداد الضحايا.

يأتي ذلك وسط غياب خطوات جدية لردع الجناة والحد من انتشار السلاح، ما يعزز حالة انعدام الأمن ويكرّس واقعًا من العنف المتفاقم، وسط مطالبات متكررة بمحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات فعلية لحماية المواطنين.