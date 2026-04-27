زامير: يجب أن نبقى في غزة وسورية ولبنان ما دام الأمن طويل الأمد غير مضمون

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، ضرورة البقاء العسكري في غزة وسورية ولبنان لضمان الأمن طويل الأمد، مشيرا إلى أن عام 2026 قد يشهد استمرار القتال بكافة الجبهات، ومشددا على أهمية زيادة التجنيد لمواجهة الأعباء العملياتية المتصاعدة.

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، اليوم الإثنين، إنه يجب على قواته أن تبقى في قطاع غزة وسورية ولبنان، ما دام الأمن طويل الأمد غير مضمون.

جاء ذلك خلال اجتماع، عُقد الإثنين، "لتحديث عملياتيّ لقادة الجيش الإسرائيلي، بمشاركة كبار قيادات الجيش من جميع القيادات والأقسام والفروع، وعُقد في قاعدة ’رامات دافيد’ الجوية، وركز على تلخيص إنجازات العملية العسكرية حتى الآن في إطار (الحرب على) إيران، واستمرار عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان".

وذكر بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، أنه "خلال المؤتمر، قدم قادة من جميع الأجهزة استعراضات للعمليات؛ كما عُقدت محادثات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس".

وفي ختام كلمته، أشار رئيس الأركان الإسرائيليّ إلى "الوضع العملياتي في جميع القطاعات، وإنجازات الجيش الإسرائيلي حتى الآن... كما أشار إلى الأحداث الهامة الأخيرة، وشدد على ضرورة وضع خطوط فاصلة واضحة وتعزيز معايير القيادة".

وقال زامير: "لا نزال في خضمّ حملة (عسكرية) متعددة الجبهات)، وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل على إرساء واقع أمني جديد. لقد أنشأنا مناطق دفاعية متقدمة في جميع القطاعات على خطوط المواجهة في قطاع غزة وسورية ولبنان".

وأضاف أنه "يجب أن نبقى في هذه المناطق، حتى يتم ضمان أمن سكّاننا على المدى الطويل".

وأضاف: "تجري حاليًا ثلاث مفاوضات، بقيادة القيادة السياسية، في جبهات مختلفة: إيران ولبنان وغزة. وتستند هذه العمليات إلى إنجازات الجيش الإسرائيلي".

وتابع زامير: "في إيران، حققنا إنجازات غير مسبوقة وقضينا على التهديدات الوجودية فور ظهورها؛ لقد عملنا في عملية مشتركة، جنبًا إلى جنب مع الجيش الأميركي، بطريقة متزامنة واستثنائية، وقد أنجزنا جميع المهام الموكلة إلينا، بل وأكثر من ذلك، والآن من الضروري ضمان استثمار هذه الإنجازات لتحقيق إنجاز إستراتيجي طويل الأمد".

وشدّد على أن "القتال في لبنان مستمر، ولن يتوقف حتى يتم ضمان أمن البلدات الشمالية. وتستند المفاوضات الجارية حاليًا إلى الإنجازات العسكرية التي حققناها".

وذكر أنه "منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يخوض الجيش الإسرائيلي قتالًا في عملية متواصلة على جبهات متعددة. ونحن على أهبة الاستعداد واليقظة للعودة إلى قتال مكثف في جميع الجبهات".

وشدّد على أنه "قد يستمر عام 2026 عامًا من القتال على كل جبهة".

وأضاف أنه "في ضوء ازدياد عبء العمل على الجيش الإسرائيلي في السنوات المقبلو، فإن الأولوية في إسرائيل هي زيادة عدد المجندين والمقاتلين، وسنصر على ذلك".

وذكر أنه "يجب أن تتحمل جميع فئات المجتمع هذا العبء، وعلينا ضمان قدرة جميع المجندين على أداء خدمتهم. ولن نفعل ذلك على حساب بعضنا البعض، بل معا".