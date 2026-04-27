كاتس يلتقي المبعوثة الأممية لبيروت: على الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان

شدد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، للمبعوثة الأممية جينين بلاسخارت، على وجوب نزع حكومة لبنان سلاح حزب الله، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية ما دام الاستهداف قائما، ومحذرا الأمين العام نعيم قاسم من "اللعب بالنار"، وتبعات أي انتهاك ميداني.

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، خلال لقائه المبعوثة الأممية إلى لبنان، إنه يتوجّب على الحكومة اللبنانية، نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، مشدّدا على أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار ما دامت قوات جيش الاحتلال تُستهدَف بإطلاق النار.

جاء ذلك بحسب بيان أصدرته وزارة الأمن الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، مشيرة من خلاله إلى أن كاتس "اجتمع مع مبعوثة الأمم المتحدة إلى لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، وحضر الاجتماع مسؤولون كبار آخرون في منظومة الأمن والجيش الإسرائيلي".

وذكر البيان أن كاتس "شدد خلال الاجتماع على ضرورة أن تضمن الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله أولا جنوب نهر الليطاني، حتى ’الخط الأصفر’، ثم في جميع أنحاء لبنان".

وقال كاتس للمبعوثة الأممية، إنّ "(الأمين العام لحزب الله) نعيم قاسم يلعب بالنار، وعون يقامر بمستقبل لبنان، ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان مع استمرار قصف قواتنا، وبلدات الجليل".

وأضاف: "لقد أصدرتُ أنا ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تعليماتنا للجيش الإسرائيلي بالرد بقوة على حزب الله في حال أي انتهاك، أو ضرر، أو تهديد لقواتنا، والبلدات الإسرائيلية".

وعَدّ كاتس أن "نعيم قاسم يلعب بالنار، وستحرق هذه النار حزب الله ولبنان بأكمله"، مضيفا أنه "إذا استمرت الحكومة اللبنانية في الاحتماء تحت غطاء حزب الله، فستندلع نار تحرق أرز لبنان".

ولفت إلى أنه "يجب على الحكومة اللبنانية ضمان نزع سلاح حزب الله، أولًا جنوب نهر الليطاني، حتى الخط الأصفر، ثم في جميع أنحاء لبنان، والجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد للعمل، والمساعدة في هذه المهمة".