نتنياهو: لدينا "حريّة عمل" بلبنان ولا يزال هناك تهديدان رئيسيان من حزب الله

حدّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صواريخ "غراد" والمسيرات كأكبر تهديدات حزب الله المتبقية، مؤكدا استمرار العمليات الأمنية لتقليص قدرات الحزب الصاروخية، ومطالبا قيادات الجيش بحلول تقنية وميدانية للقضاء على ما تبقى من فدرات الحزب، "لضمان أمن سكان الشمال".

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن هناك تهديدين رئيسيين من قِبل حزب الله على إسرائيل، يتمثّلان بصواريخ "غراد" من عيار 122 ملم، والطائرات المسيّرة.

جاء ذلك خالال مشاركة نتنياهو، مساء الإثنين، في مؤتمر لكبار قادة الجيش الإسرائيلي، حيث ألقى كلمة.

وذكر نتنياهو بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة: "لقد تحققت إنجازات هائلة في لبنان: إزالة منظومة الصواريخ التي كانت تهدد البلاد بأكملها، وإنشاء منطقة أمنية تمنع أي اجتياح محتمل لشمال البلاد، وتمنع الآن أيضا إطلاق صواريخ مضادة للدروع مباشرة، وتتيح لنا في الوقت نفسه تغيير الوضع في لبنان".

وأضاف: "نحن نشن هجماتنا كما نفعل الآن، داخل المنطقة الأمنية، وشمالها، وشمال نهر الليطاني".

وزعم أن "حرية تحركنا لإحباط التهديدات الفورية منها والناشئة؛ هي الاتفاق الذي أبرمناه مع الولايات المتحدة، ومع الحكومة اللبنانية".

وتابع: "لا أتوهم أن هذا سيتحقق بسهولة، والعمل لم يكتمل بعد. لا يزال هناك تهديدان رئيسيان من لبنان، من حزب الله: تهديد صواريخ 122 (غراد)، وتهديد الطائرات المسيّرة".

وقال إن "هذا يتطلّب مزيجا من العمليات الميدانية والتكنولوجية ووزير الأمن ورئيس الأركان يدركان هذا جيدا، ونحن نبذل جهودًا هائلة لحل هذه المشاكل، وإذا نجحنا في حلها بتضافر الجهود العملياتية والتقنية، فإننا نكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا نحو نزع سلاح حزب الله، لأن هذا هو سلاحه الرئيسي".

وأضاف نتنياهو أن "هذا ما تبقى لديه، إذ يمتلك نحو 10% فقط من الصواريخ التي كانت بحوزته في بداية الحرب؛ لكن هذه الصواريخ لا تزال تُقلق سكان الشمال".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية: "لكن أمامنا مهمتان، وأتوقع منكم حل هاتين المشكلتين، لأنني أعتقد أننا نستطيع حل الجانب السياسي إذا ما حللنا هذا الجانب".