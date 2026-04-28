الإمارات تعلن انسحابها من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك بلس" اعتبارا من مايو 2026. وأكد وزير الطاقة الإماراتي، أن القرار يخدم الرؤية الإستراتيجية والمصلحة الوطنية، بهدف تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي، وتلبية احتياجات السوق العالمية بمرونة.

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة "أوبك"، وتحالف "أوبك بلس"، " على أن يسري القرار اعتبارا من الأول من أيار/ مايو 2026، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

ولفتت وكالة الأنباء الإماراتية ("وام") إلى أن "الإمارات تعلن اليوم قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط ’أوبك’ و ’أوبك +’"، مشيرة إلى أن "هذا القرار يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات، وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة، كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية".

وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي: "شعرنا أن هذا هو الوقت المناسب للنظر في القرار السياسي بالانسحاب من منظمة أوبك".

وجاء هذا القرار، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية، "بعد مراجعة مستفيضه لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية، وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي، ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد".

وذكر البيان الذي نشرته الوكالة أن "استقرار منظومة الطاقة العالمية يعتمد على توفر إمدادات مرنة وموثوقة، وبأسعار معقولة، وقد استثمرت الإمارات لتلبية متغيرات الطلب بكفاءة ومسؤولية، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الإمدادات، والتكلفة، والاستدامة".

وأضاف أن "هذا القرار يأتي بعد عقود من التعاون البنّاء، حيث انضمت الإمارات إلى ’أوبك’ في عام 1967 من خلال إمارة أبو ظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات في عام 1971. وخلال هذه الفترة، قامت الدولة بدور فعال في دعم استقرار سوق النفط العالمي، وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة".

و"يؤكد القرار تطور سياسات القطاع بما يعزز المرونة في الاستجابة لديناميكيات السوق، مع استمرار المساهمة في استقراره بطريقة مدروسة ومسؤولة"، بحسب البيان.

وأضافت البيان أن "الإمارات تُعد دولة منتجا موثوقا للنفط، الأكثر تنافسية من حيث التكلفة، والأقل من حيث الكثافة الكربونية عالميا، مما يساهم في تعزيز النمو العالمي وخفض الانبعاثات".

وقالت الإمارات إنها "وبعد خروجها من منظمة أوبك، ستواصل دورها المسؤول من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق".

وأضاف البيان أنه "بفضل قاعدة موارد كبيرة وتنافسية، ستواصل الإمارات العمل مع الشركاء لتطوير الموارد، بما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي".

وذكر أن "هذا القرار لا يغيّر التزام دولة الإمارات باستقرار الأسواق العالمية أو نهجها القائم على التعاون مع المنتجين والمستهلكين، بل يعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة".

وجاء في البيان أن الإمارات "تؤكد على تقديرها لجهود كل من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ حيث كان لوجود الدولة في المنظمة إسهامات كبيره وتضحيات أكبر لمصلحة الجميع، ولكن آن الأوان لتركيز الجهود على ما تقتضيه المصلحة الوطنية للإمارات، والتزامها أمام شركائها المستثمرين والمستوردين واحتياجات السوق وهذا ما ستركز عليه في المستقبل".

كما "تؤكد الإمارات استمرار التزام سياساتها الإنتاجية بالمسؤولية، والتركيز على استقرار السوق، مع الأخذ في الاعتبار العرض والطلب العالميين، وستواصل الدولة الاستثمار عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، لدعم المرونة والتحول بعيد المدى في منظومة الطاقة". وثمّنت "أكثر من خمسة عقود من التعاون مع الشركاء، مع مواصلة مشاركتها الفاعلة لدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية".