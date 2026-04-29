إسرائيل تعتدي على قوارب أسطول الصمود الدولي المتجه إلى قطاع غزة وتعترضها

اعتدت إسرائيل على "أسطول الصمود" الدولي المتجه لكسر حصار غزة، حيث سيطرت قواتها على القوارب في نقطة بحرية هي الأبعد عن سواحلها، لمنع وصول نحو 100 زورق و1000 ناشط إلى القطاع المحاصر.

اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية، في خطوة وُصفت بأنها الأبعد من نوعها منذ بدء الحرب على غزة، أسطول "الصمود" المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، وذلك على بُعد مئات الكيلومترات من السواحل، في منطقة قريبة من جزيرة كريت.

وتُعد هذه العملية العدوانية الثالثة التي تنفذها البحرية الإسرائيلية ضد سفن متجهة لكسر الحصار عن غزة، منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث جرى هذه المرة إيقاف الأسطول بعيدًا عن سواحل البلاد، خلافًا للعمليات السابقة.

وذكرت تقارير إسرائيلية، أن "الاعتداء على أسطول الصمود، الليلة يأتي ضمن أبعد مسافة خلال اعتداءات إسرائيل على الأساطيل المتجهة إلى غزة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلي عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "القرار اتُّخذ هذه المرة بمفاجأتهم على مسافة بعيدة، بسبب حجم الأسطول"، على حد تعبيره.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، أنه "نظرا لحجم الأسطول الذي يضمّ نحو 100 زورق ونحو ألف ناشط، فقد تقرر تنفيذ عملية السيطرة بعيدا عن سواحل إسرائيل".

