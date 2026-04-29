استشهاد فتى برصاص الاحتلال في الخليل

استشهد الفتى إبراهيم عبد الخياط (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال في البطن خلال اقتحام عسكري لمدينة الخليل، تخلله إغلاق محال تجارية ومداهمة جمعية خيرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص والغاز، ما أسفر عن إصابات إضافية وحملة اعتقالات بالمنطقة.

استشهد فتى، مساء الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت مصار محلية بأن الشهيد، هو الفتى إبراهيم عبد الخياط، كما أكّدت وزارة الصحة الفلسطينة ذلك، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 16 عاما.

وأكّدت جمعية الهلال الأحمر، "وصول فتى إلى مشفى الهلال الهلال الأحمر بالخليل، مصابا بالرصاص الحي بالبطن، وأُعلن استشهاده".

ولفت البيان إلى أن الفتى "أصيب في منطقة الحاووز".

واقتحمت "قوات الاحتلال المنطقة بعدد كبير من آلياتها العسكرية، وأغلقت الطريق الرئيس، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها".

وأكدت مصادر محلية أن الاقتحام ترافق مع إطلاق للرصاص الحيّ، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الأهالي، ما أدى إلى إصابة شخصين، بينهما الفتى الخياط بالرصاص الحي في الفخذ والركبة.

ونقل المصابان إلى مستشفى الهلال الأحمر في المدينة، حيث أُقرّت وفاة الفتى الخياط، ليستشهد هناك.

واعتقلت قوات الاحتلال أحد الأهالي الذي لم تعرف هويته بعد، عقب إجباره على إيقاف شاحنته والترجل منها.

كما داهمت مقرّا لجمعية خيرية، وقامت بتفتيشه.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون على شاب بالضرب في منطقة مسافر يطا، جنوب مدينة الخليل.

وقالت الهلال الأحمر، إن طواقمه نقلت شابًا للمستشفى، بعد أن اعتدى عليه مستوطنون بالضرب في مسافر يطا.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من ألف شخص من الأهالي، وإصابة الآلاف، بالإضافة إلى اعتقال عشرات الآلاف، وفق معطيات فلسطينية.