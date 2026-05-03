ترامب: الجهود الأميركية لتحرير السفن في مضيق هرمز تبدأ الإثنين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إطلاق عملية "مشروع الحرية" الإثنين لتحرير السفن المحتجزة بمضيق هرمز وتأمين طواقمها، واصفاً الخطوة بلفتة إنسانية تعزز حسن النية وتدعم المحادثات الإيجابية الجارية مع طهران، مع التحذير من مواجهة أي إعاقة للعملية بالقوة.

وأفادت وكالة "رويترز للأنباء، بأنّ "أسعار النفط، تتراجع بأكثر من دولار للبرميل، بعد تصريحات ترامب عن مضيق هرمز".

وذكر أن "دولا من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط، طلبت مساعدتنا في تحرير سفنها بمضيق هرمز".

وأشار إلى أن اسم العملية، "مشروع الحرية"، عادّا أنها عملية تهدف إلى إخراج السفن التجارية المحتجزة في مضيق هرمز وتوجيهها بأمان، استجابةً لمناشدات دولية من أطراف "محايدة" غير متورطة في النزاع الإقليمي.

ووصف ترامب هذه الخطوة بأنها "لفتة إنسانية" تعبر عن حسن النية تجاه العالم والشرق الأوسط، وخصوصا تجاه إيران، مشيرا إلى تردي الأوضاع المعيشية ونقص الغذاء لطواقم السفن العالقة التي عدّها "ضحية للظروف".

وأكد أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق لنتائج إيجابية في ظل المناقشات الجارية مع طهران، إذ قال: "أنا على علم تام بأن ممثلينا يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران، وقد تؤدي لشيء إيجابي جدا للجميع".

وفي نبرة لم تخلُ من التحذير، شدد الرئيس الأميركي على أن أي تدخل أو إعاقة لهذه العملية الإنسانية سيتم التعامل معه "بقوة"، مضيفا أن الدول المعنية أكدت عدم عودة سفنها للمنطقة حتى استعادة أمن الملاحة، بشكل كامل.

آلية لا تتضمن حاليا قيام سفن حربية أميركية بمرافقة السفن التجارية

وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤول مطلع، أن مبادرة ترامب، تهدف إلى إرساء آلية تنسيقية، تتيح للدول وشركات التأمين والشحن، تنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، لضمان استمرارية تدفق التجارة العالمية في الممر الحيوي.

وذكر المسؤول للصحيفة أن هذه المبادرة لا تتضمن في الوقت الحالي، قيام سفن حربية أميركية بمرافقة السفن التجارية العابرة للمضيق.

في المقابل، حذر المسؤول من أن الحرس الثوري الإيراني قام مؤخرا بنشر ألغام بحرية في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل مخاطر أمنية كبيرة وتهديدا مباشرا لسلامة حركة الملاحة الدولية في المنطقة.

يأتي ذلك فيما سلمت الإدارة الأميركية ردها للوسيط الباكستاني، بشأن مقترح إيران لإنهاء الحرب، بحسب ما أعلنت إيران، مساء الأحد، مؤكدة أنها ستراجعه وأنها بصدد الردّ عليه.

وأوردت القناة الإسرائيلية 12، أن "المقترح الإيراني، يزيد احتمال التصعيد العسكري، مجدّدا".

وقال المبعوث الأميركيّ، ستيف ويتكوف لشبكة "سي إن إن"، إن "الولايات المتحدة، تجري مناقشات مع إيران".