مصرع شابين و3 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق جنوب تل أبيب

أسفر حادث طرق وقع بين مركبتين في "ريشون لتسيون" عن انقلاب إحداهما واحتراقها، وقد أدى الحادث إلى مصرع شابين وإصابة شاب وشابتين بحروق وجروح خطيرة ومتوسطة.

لقي شابان، في العشرينيات من عمريهما، مصرعيهما وأصيب شاب وشابتان بجروح خطيرة ومتوسطة، جراء حادث طرق وقع في "ريشون لتسيون" جنوب مدينة تل أبيب وسط البلاد، ليل السبت – الأحد.

واستدعيت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، وأقرت وفاة شابين أحدهما عانى من حروق نتيجة انقلاب واشتعال النار بإحدى المركبتين.

كما قدمت العلاجات الأولية لشاب (25 عاما) وصفت حالته بالخطيرة جراء تعرضه لحروق في جسده، بالإضافة إلى شابتين (18 عاما) وصفت حالتهما بالمتوسطة، ثم جرى نقلهم إلى مستشفى "تل هشومير" لتلقي العلاج.

وقال مضمدون من الطاقم الطبي، إن "الحديث يدور عن حادث صعب بين مركبتين، إحداهما كانت مقلوبة واشتعلت بها النار. بداخلها علق شخص وهو فاقد للوعي وعلى جانب الشارع كان شاب فاقد للوعي أيضا وبلا نبض أو تنفس وكلاهما عانيا من حروق خطيرة في جسديهما، إذ أجرينا لهما الفحوص الطبية لكن لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهما، كما جرى تخليص شاب كان بوعيه وعانى من حروق في كافة أنحاء جسده، ثم قدمنا له العلاجات الأولية المنقذة للحياة ثم نقلناه إلى المستشفى بحالة خطيرة".

وأضافوا "كما قدمت طواقم طبية أخرى العلاجات الأولية لمصابتين من المركبة الثانية، حيث وصفت حالتهما بالمتوسطة، وجرى نقلهما إلى المستشفى".

ووصلت طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى المكان أيضا، وعملت على إخماد الحريق الذي اندلع بإحدى السيارتين، ثم تخليص عالقين كانا بداخلها، إذ أن أحدهما كان قد فارق الحياة بينما الآخر كان بحالة خطيرة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.