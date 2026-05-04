المستشارة القضائية للحكومة تعلن استعدادها للتفاوض بشأن تسوية بملف فساد نتنياهو

أعلنت المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام عميت إيسمان، الاستعداد للتفاوض مع دفاع بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، لصياغة تسوية بملف فساده من دون شروط مسبقة؛ تلبيةً لدعوة الرئيس الإسرائيلي، تزامنا مع تجديد ترامب دعوته لمنحه عفوا رئاسيا.

أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، قبيل انتصاف ليل الأحد، استعدادها للتفاوض بشأن تسوية بملف فساد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وأعربت بهاراف - ميارا، والمدعي العام، عَميت إيسمان عن استعدادهما للتفاوض مع نتنياهو، بهدف التوصل إلى تسوية.

وصرّحا قائليْن، إن "النيابة العامة على استعداد لإجراء حوار مع الدفاع (الخاصّ بنتنياهو) لصياغة تسوية مناسبة، شريطة عدم وجود شروط مُسبَقة للحوار، ومن دون الإضرار بسيْر المحاكمة، كما هو متَّبَع".

وأضافا أنه "في الوقت الراهن، لن نتطرّق إلى مسائل أخرى، بما في ذلك شكل الحوار، أو أسلوبه، أو مكان انعقاده".

استجابة لدعوة هرتسوغ

ويأتي ذلك استجابة لتوجه الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى الأطراف المعنية بمحاكمة نتنياهو، بتهم فساد، في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، ودعوتهم إلى الدخول في محادثات تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات، كمرحلة تسبق النظر في طلب العفو المقدم في القضية.

وبحسب بيان صدر عن ديوان الرئيس الإسرائيلي، يومها، فقد وجّهت المستشارة القضائية للرئيس، ميخال تسوك، رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام، عَميت إيسمان، ومحامي نتنياهو، عميت حداد.

وقال ديوان الرئاسة الإسرائيلية إن "هذه العملية تهدف إلى فحص إمكانية الدفع نحو تفاهمات واتفاقات، وتشكل مرحلة تمهيدية فقط قبل أن يعقد الرئيس نقاشًا بشأن طلب العفو نفسه" الذي كان قد قدمه نتنياهو، مضيفا أنه "طلب من الأطراف الحضور في أقرب وقت ممكن، برغبة صادقة وبنية حسنة وملائمة"، وموضحًا أنه "تم التأكيد للأطراف أن الاستجابة للدعوة لا تعني موافقة أو إقرارًا من جانبهم بأي من المسائل الخلافية المعروضة بينهم أمام المحكمة".

ترامب يجدّد دعوته لمنح نتنياهو عفوا

وفي سياق ذي صلة، جدّد الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، دعوته لهرتسوغ بمنح عفو لنتنياهو.

وقال في تصريحات أدلى بها، الأحد، لهيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، "إنه (نتنياهو) رئيس حكومة فترة الحرب".

وأضاف: "ما كانت إسرائيل لتوجد لولا أنا وبيبي (بنيامين)، لهذا نحتاج إلى رئيس حكومة يركّز على الحرب، لا على أمور تافهة"، على حدّ وصفه.

وكانت دعوة هرتسوغ قد جاءت في سياق مساعٍ يقودها، لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بين النيابة العامة ونتنياهو، بدل المضيّ مباشرة نحو خيار العفو، في ظل تقديرات بأنه يفضل الدفع نحو تسوية قضائية تتضمن اعترافًا جزئيًا بالاتهامات.

وتشير تقديرات إلى أن هرتسوغ يرى في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين "مصلحة عامة"، خصوصًا في ظل الانقسام الداخلي المرتبط بمحاكمة نتنياهو بتهم فساد، وفي وقت تشهد فيه إسرائيل توترات سياسية وأمنية متصاعدة.

وبحسب تقديرات قانونية، فإن أي تسوية محتملة قد تتطلب إقرار نتنياهو بالذنب، وإبداء الندم، وربما التنحي عن منصبه، مقابل تخفيف العقوبات، في حين تشير مواقف رسمية إلى غياب أساس قانوني لمنح عفو دون تحقق هذه الشروط أو صدور إدانة قضائية.