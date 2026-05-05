ترامب: الحرب على إيران قد تستمر أسبوعين إلى ثلاثة والوقت "ليس عاملا ضاغطا"

توقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتهاء الحرب على إيران خلال ثلاثة أسابيع كحد أقصى، واصف إياها بـ"حرب مصغرة". وشدد ترامب على منع طهران من امتلاك سلاح نووي، مدافعا عن الهجمات العسكرية باعتبارها قرارا إستراتيجيا صحيحا.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنّ الحرب على إيران، قد تستمر أسبوعين إلى ثلاثة، مضيفا أن الوقت "ليس عاملا ضاغطا".

ووصف الرئيس الأميركي مواجهات بلاده مع إيران بأنها "حرب مصغرة"، وعدّ الهجمات التي شنتها عليها "خطوة صحيحة".

وفي خطاب بالبيت الأبيض، مساء الإثنين، ادعى ترامب أن الإيرانيين "ليس لديهم أسطول بحري، ولا سلاح جو، ولا أسلحة مضادة للطائرات، ولا رادارات، ولا قادة، ولا شيء".

ودافع ترامب عن الهجمات التي شنتها بلاده ضد إيران، عادا أنها "الخطوة الصحيحة"، وأن رؤساء سابقين للولايات المتحدة كان ينبغي أن يتخذوا هذا القرار.

وتابع: "نحن في حالة حرب مع إيران منذ نحو 6 أسابيع، والولايات المتحدة حاربت لسنوات عديدة في فيتنام والعراق وأفغانستان وبعض الدول الأخرى، ونتحرك بشكل أسرع بكثير في إيران مقارنة بتلك الحروب".

وشدد ترامب على أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 شباط/ فبراير، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وما قالت إنها مواقع ومصالح أميركية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 نيسان/ أبريل الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 نيسان/ أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام أباد دون تحديد سقف زمني.