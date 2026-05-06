نتنياهو: نتشارك الأهداف مع واشنطن وأهمها إخراج اليورانيوم المخصب من إيران وتفكيك قدراتها على التخصيب

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التنسيق الكامل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإخراج اليورانيوم المخصب من إيران وتفكيك قدراتها، مشدداً على جاهزية الجيش لكافة السيناريوهات، تزامناً مع تقارير حول اقتراب واشنطن وطهران من توقيع مذكرة تفاهم.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن تل أبيب تتشارك الأهداف مع واشنطن، وأهمها إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وتفكيك قدرات طهران على التخصيب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نتنياهو، ونُقلت ببيان مصوّر، مساء اليوم، مع بدء اجتماع الكابينيت الذي يترأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية، لبحث التطوّرات في المنطقة في ما يتعلّق بالحرب على إيران.

وقال نتنياهو: "نحن على اتصال دائم مع أصدقائنا في الولايات المتحدة، وأتحدث مع الرئيس (الأميركي، دونالد) ترامب، بشكل شبه يومي، ويتواصل فريقي وفريقه يوميًا، بما في ذلك اليوم. وسأتحدث أيضًا مع ترامب في وقت لاحق من هذه الليلة".

وأضاف: "لدينا تنسيق كامل، ولا توجد مفاجآت؛ نتشارك أهدافًا مشتركة، وأهمها إزالة المواد المخصبة من إيران، جميع المواد المخصبة، وتفكيك قدرات إيران على التخصيب".

وتابع: "يعتقد ترامب أنه قادر على تحقيق ذلك بطريقة أو بأخرى. لكننا مستعدون لأي سيناريو، وهذه هي تعليماتي للجيش الإسرائيلي وقواتنا الأمنية".

وكرّر القول إن "إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وإيران ووكلائها أضعف من أي وقت مضى".

وجاءت تصريحات نتنياهو فيما أفاد مسؤولون أميركيون ومصدرين آخرين مطلعين، بأن واشنطن تقدر الاقتراب من اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة، تتضمن 14 بندا، لإنهاء الحرب، ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا.

وأكد مصدر باكستاني مشارك في جهود "السلام"، أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بينهما، وقال "سننهي هذا الأمر قريبا جدا. نحن نقترب من ذلك"؛ بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وقال مصدر سياسيّ إسرائيليّ، مساء الأربعاء: "لم يُفاجئنا الأميركيون. رئيس الحكومة (بنيامين) نتنياهو على اتصال دائم بالرئيس (دونالد) ترامب، ويجريان محادثات شبه يومية. هناك تواصل مباشر بين فريقَي رئيس الحكومة والرئيس".

وأضاف أن تل أبيب أُبلغت "من المحادثات أن ترامب مُتمسك بخطوطه الحمراء، وعلى رأسها إخراج المواد النووية".

وذكر المصدر ذاته، أن نتنياهو "أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لأي سيناريو، بما في ذلك العودة إلى القتال، إذا لزم الأمر".