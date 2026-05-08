اعتقال 3 جنود إسرائيليين ومواطن للاشتباه بتنفيذ مهام بتوجيه عناصر استخباراتية إيرانية

اعتقل الشاباك والشرطة والجيش، ثلاثة جنود ومواطنا، بتهمة التواصل مع استخبارات إيران وتوثيق مواقع مدنية، وسجلات مدرسة للقوات الجوية. ووجهت النيابة العامة في حيفا لوائح اتهام ضدهم شملت تنفيذ مهام أمنية، ومحاولة شراء أسلحة.

اعتُقل 3 جنود إسرائيليون ومواطن، للاشتباه بتنفيذهم مهام بتوجيه عناصر استخباراتية إيرانية، والتواصل معها لفترة طويلة الأمد.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، والجيش، وجهاز الأمن الإسرائيليّ العام (الشاباك)، في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة.

وذكر البيان، أن :النيابة العامة في حيفا، وجهت اليوم الجمعة، لوائح اتهام خطيرة، ضدّهم".

وقال البيان إن "جهاز الشاباك، والشرطة الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي، ألقوا القبض على مواطن، وثلاثة جنود، للاشتباه في قيامهم بأعمال لصالح عناصر استخباراتية إيرانية، عندما كانوا قاصرين، قبل تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي، وتنفيذهم مهام أمنية بتوجيه منهم".

وذكر أنه "أُلقي القبض عليهم، خلال آذار/ مارس 2026، للاشتباه في وجود اتصالات طويلة الأمد مع عناصر استخباراتية إيرانية، وتنفيذهم مهام بتوجيه منهم؛ كما تبين خلال التحقيق أن أحد المشتبه بهم عمل على تجنيد المتهمين الآخرين، وفي هذا السياق، قاموا بمهام تصوير مختلفة في أنحاء البلاد، بل وطُلب منهم شراء أسلحة".

وأضاف أنه "في إطار مهامهم، قام المتهمون بتوثيق مواقع مختلفة، بما في ذلك محطات قطارات، ومراكز تسوق، وكاميرات مراقبة، وسجلات مدرسة القوات الجوية التي درس فيها بعض المشتبه بهم، وقدموا صورًا ومقاطع فيديو لهذه المواقع إلى الجهات المعنية".

ولفت إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، تواصل بعض المتهمين مع الجهة المعنية بمبادرة شخصية لتنفيذ مهام أمنية، بل وشارك بعضهم في تخريب ممتلكات في إطار هذه العلاقة".

وأضاف أن "هذه القضية تنضم إلى سلسلة من القضايا الأخيرة التي تُظهر جهودًا متكررة تبذلها عناصر استخباراتية معادية، لتجنيد مواطنين إسرائيليين، لتنفيذ مهام تهدف إلى الإضرار بأمن إسرائيل، وسكانها".