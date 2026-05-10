تقرير: رد إيران يتضمن إنهاء الحرب وفتحا تدريجيا لهرمز ومطالبة بضمانات لإعادة اليورانيوم ورفع الحصار

تسلمت واشنطن الرد الإيراني الذي يتألف من عدة صفحات، ويطرح مقترحا لإنهاء القتال، وفتح مضيق هرمز، تدريجيا، مقابل رفع الحصار الأميركي، مع إبداء طهران استعدادها لتعليق التخصيب لفترة تقل عن عشرين عاما، فيما سارع الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، إلى القول إن الرّد "لم يعجبه، وهو غير مقبول إطلاقا".

جاء ذلك بحسب ما أوردت "وول ستريت جورنال" في تقرير، مساء الأحد، مشيرة إلى أن "رد إيران يتضمن إنهاء القتال، وفتحا تدريجيا لمضيق هرمز مقابل رفع واشنطن الحصار".

وذكر التقرير أن "رد إيران يطالب بضمانات لإعادة اليورانيوم، إذا فشلت المفاوضات أو انسحبت واشنطن من الاتفاق".

ونقل التقرير عن مصادر أن "الرد الإيراني، لا يلبي المطالب الأميركية بالحصول على تعهدات بشأن البرنامج النووي".

كما أنه "لا يلبي المطالب الأميركية أيضا بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب".

وأشار إلى أن إيران "تقترح إنهاء القتال، وبدء فتح مضيق هرمز تدريجيا، تزامنا مع رفع الحصار الأميركي".

و"تقترح إيران ترقيق جزء من اليورانيوم عالي التخصيب، ونقل المتبقي إلى دولة غير أميركا"، وفق التقرير.

وذكر التقرير أن "إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم، بشرط أن يكون لفترة أقل من 20 عاما"، مشدّدا على أن ردّ طهران، "يرفض تفكيك المنشآت النووية".

مصدر إيراني: رد طهران يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وضمان عدم الاعتداء مجددا

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر إيراني، أن "التفاصيل التي نشرها الإعلام الأميركي عن رد طهران بشأن المفاوضات، غير صحيحة في أجزاء مهمة".

وذكر المصدر أن "رد طهران يؤكد على رفع العقوبات الأميركية، وإنهاء الحرب في جميع الجبهات".

كما "يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وضمان عدم الاعتداء مجددا على إيران"، وفق المصدر ذاته.

وقال المصدر إن رد طهران "يؤكد ضرورة إنهاء الحصار البحري على إيران، فور توقيع التفاهم الأولي مع واشنطن".

وفي وقت سابق الأحد، أفادت وكالة "إيسنا" للأنباء، بأن الرد الإيراني الذي قدمته إيران عبر باكستان، تمحور على وضع حد نهائي للنزاع، وأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأوردت الوكالة أن الرد الإيراني "يتمحور حول إنهاء الحرب والأمن البحري في الخليج الفارسي ومضيق هرمز"، من دون تقديم تفاصيل إضافية، فيما قال التلفزيون الإيراني، إن "ردّ طهران يركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وبخاصة لبنان، وضمان أمن الملاحة".

يأتي ذلك فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه يمكن الدخول فعليا إلى إيران، وأخذ اليورانيوم المخصب من هناك، عادّا أن كن أخذ اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، قابل للتنفيذ.

وجاءت تصريحات نتنياهو، بعدما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، إنه يمكن لواشنطن مواصلة العمليات في إيران لأسبوعين إضافيين، مؤكدا أن بلاده ستحصل على "اليورانيوم المدفون في وقت ما".