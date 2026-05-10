نتنياهو: يمكن الدخول فعليا إلى إيران وأخذ اليورانيوم المخصّب

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، إمكانية دخول إيران ومصادرة اليورانيوم المخصب، واصفا المهمة بالقابلة للتنفيذ. وشدد نتنياهو على وجوب تفكيك المنشآت الإيرانية، توازيا مع تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب احتمال استمرار العمليات لأسبوعين إضافيين للسيطرة.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه يمكن الدخول فعليا إلى إيران، وأخذ اليورانيوم المخصب من هناك، عادّا أن كن أخذ اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، قابل للتنفيذ.

وتطرق نتنياهو إلى مسألة إخراج اليورانيوم المخصب من إيران في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر قناة "سي بي إس"، وقال "ندخل ونأخذه".

وعندما سُئل عن كيفية تنفيذ ذلك، قال: "لن أتحدث عن الوسائل العسكرية، ولكن ما قاله لي الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو: ’أريد الدخول إلى هناك’، وأعتقد أن ذلك ممكن عمليا".

وأضاف: "ليست هذه هي المشكلة. إذا كان هناك اتفاق، ودخلنا وأخذناه، فلماذا لا؟ هذه هي الطريقة الأمثل".

وتابع: "لن أقدم جدولا زمنيا محددا للحصول على اليورانيوم الإيراني، لكنني أقول إنها مهمة بالغة الأهمية".

وشدّد رئيس الحكومة الإسرائيلية على أن "الحرب مع إيران لم تنته، ويجب تفكيك منشآت التخصيب وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران".

وذكر أنه "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، لأن إيران لا يزال لديها قدرات، رغم أننا قلصنا الكثير منها".

وأشار نتنياهو إلى أنه "لا يزال لدى إيران مواقع تخصيب يجب تفكيكها، ووكلاء تدعمهم، وصواريخ باليستية تسعى لإنتاجها".

وجاءت تصريحات نتنياهو، بعدما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، إنه يمكن لواشنطن مواصلة العمليات في إيران لأسبوعين إضافيين، مؤكدا أن بلاده ستحصل على "اليورانيوم المدفون في وقت ما".

وفي سياق ذي صلة، قال وزير الطاقة الأميركي لـ"سي بي إس"، مساء اليوم الأحد، إن "الهدف ليس إزالة اليورانيوم الإيراني المخصب، بل إنهاء برنامج إيران النووي".

وذكر أن "الضغط الاقتصادي على إيران يتصاعد حاليا بشكل هائل".