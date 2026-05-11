شهيد برصاص قوات الاحتلال إثر اشتباك في مخيم قلنديا شمال القدس

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اشتباك وقع أثناء اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة؛ صباح اليوم الإثنين.

وأفادت مصادر صحافية فلسطينية، بوقوع شهيد جراء اشتباك مع قوات الاحتلال في شارع المعهد بمخيم قلنديا، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار لمنع مركبة إسعاف من الوصول إليه.

شهيد برصاص قوات الاحتلال إثر اشتباك مسلح في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة



— موقع عرب 48 (@arab48website) May 11, 2026

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت معهد التدريب المهني المقابل للمخيم، وأطلقت وابلا كثيفا من قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة شاب في رأسه بحالة خطيرة؛ قبل أن يتم إعلان استشهاده لاحقا.

ودفع الاحتلال بقوات عسكرية معززة اقتحمت مخيم قلنديا في أعقاب الاشتباك وإطلاق النار على الفلسطيني.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها، إن "قوات حرس الحدود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، أحبطت هجوما مسلحا في (مخيم) قلنديا".

وذكرت أن "القوات رصدت شخصا يترجل من مركبة ويطلق النار نحوها مستخدما سلاحا طويلا، وردت القوات بشكل فوري بإطلاق النار وتمكنت من ’تحييد’" الفلسطيني "دون تسجيل إصابات في صفوفها".