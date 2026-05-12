القدس: شهيد ومصاب برصاص الاحتلال أثناء محاولتهما اجتياز جدار الفصل في بلدة الرام

أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على عاملين أثناء محاولتهما اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام قرب القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد أحدهما وإصابة الآخر بالقدم.

سلم يساعد العمال الفلسطينيين على اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام (Gettyimages)

استشهد عامل وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء، الثلاثاء، أثناء محاولتهما اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام قرب مدينة القدس المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب مصادر صحافية فلسطينية، فإن الشهيد هو العامل زكريا علي قطوسة من قرية دير قديس غرب رام الله.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه استلمت شهيدا (47 عاما) بعد إصابته بالرصاص الحي بالرأس من قوات الاحتلال بعد محاولته اجتياز جدار الفصل في بلدة الرام، وجرى نقله إلى مستشفى رام الله.

وقبل ذلك بوقت وجيز، قال إن طواقمه استلمت إصابة بالرصاص الحي بالقدم لعامل حاول اجتياز جدار الفصل في البلدة نفسها، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يتبع...