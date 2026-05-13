استشهاد فتى وإصابة آخرين خلال هجوم مستوطنين على سنجل وجلجليا وعبوين

استشهد الفتى يوسف كعابنة خلال هجوم شنّه مستوطنون استهدف بلدة سنجل وقرى شمال رام الله، وترافق مع سرقة 700 رأس غنم، ومعدات زراعية، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مما أسفر أيضا عن إصابة أربعة أشخاص آخرين بالرصاص المطاطي.

استشهد فتى (16 عاما)، اليوم الأربعاء، جرّاء إصابته برصاص حي في الصدر، خلال هجوم نفذه مستوطنون في بلدة سنجل شمال رام الله، فيما أُصيب أربعة أشخاص بالرصاص المطّاطيّ.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة الفتى، حيث وُصفت حالته بالحرجة، ونقل إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات بمدينة سلفيت، حيث أُقرّت وفاته واستشهد.

وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية، "استشهاد الفتى يوسف علي يوسف كعابنة (16 عاما) برصاص الاحتلال، قرب بلدة جلجليا، شمال رام الله".

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين سرقوا بحماية جيش الاحتلال، قطيعا من الأغنام لمزارعين في قريتي جلجليا وعبوين، غرب رام الله.

فيديو يوثّق المستوطنين وهم يسرقون قطيعا من الأغنام للأهالي في بلدتيَ سنجل وعبوين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



للتفاصيل: https://t.co/TpRkRPq3Qe pic.twitter.com/2Xy1EZCx7X — موقع عرب 48 (@arab48website) May 13, 2026

وأشارت مصادر محلية إلى أن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا منازل الأهالي في القرى المذكورة، ولاحقوا رعاة الأغنام وسرقوا أغنامهم، وتصدى الأهالي لهم.

ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين سرقوا نحو 700 رأس غنم خلال هجومهم على سنجل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من المستوطنين هاجموا منازل الأهالي في أطراف قرية جلجليا، وسرقوا أغناما ومعدات زراعية.

فيديو آخر فيديو يوثّق المستوطنين وهم يسرقون الأغنام للأهالي في بلدتيَ سنجل وعبوين، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي.



للتفاصيل: https://t.co/TpRkRPq3Qe pic.twitter.com/VVbwz34zaU — موقع عرب 48 (@arab48website) May 13, 2026

ويأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الأهالي ومنازلهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم في عدة مناطق بالضفة الغربية.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّدت تل أبيب عبر الجيش والمستوطنين من اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1155 شخصا، وإصابة 11 ألفًا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.