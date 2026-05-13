طهران: واشنطن أبلغتنا عدم موافقتها على المقترح الإيراني في هذه المرحلة

أعلنت الخارجية الإيرانية رفض واشنطن مقترح طهران لإنهاء الحرب، مؤكدة رفض "المطالب النووية" الظالمة. ميدانيا، كشفت تقارير استخباراتية احتفاظ إيران بـ70% من صواريخها و90% من منشآتها التحت أرضية، بينما زار رئيس الموساد دافيد برنياع الإمارات، مرّتين بالحرب، للتنسيق ضد إيران.

أعلنت طهران، الأربعاء، رفض واشنطن للمقترح الإيران لإنهاء الحرب في هذه المرحلة، مشيرة إلى أنها ستحصل على تقييم أدقّ للموقف الأميركيّ، عبر الوسيط الباكستانيّ.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إن "الطرف الأميركي أبلغنا عدم موافقته على المقترح الإيراني في هذه المرحلة"، مضيفا أن "الطرف الأميركي أبلغنا عدم موافقته على المقترح الإيراني في هذه المرحلة"، ومشدّدا على أن طهران "ترفض المطالب القصوى بشأن برنامجها النووي، وتعدّها ظالمة".

وأوردت "وول ستريت جورنال"، أن رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، قد زار الإمارات، مرّتين على الأقل، خلال الحرب، لتنسيقها ضد إيران.

وأشارت تقارير استخباراتية أميركية إلى احتفاظ الجيش الإيراني إلى حد كبير بقدراته الصاروخية، خلافا لتصريحات إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي أكدت أن الجيش "دُمّر بالكامل". وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب، إضافة إلى منصات الإطلاق المتنقلة؛ كما أن نحو 90% من منشآت تخزين وإطلاق الصواريخ تحت الأرض في مختلف أنحاء البلاد، أصبحت "صالحة للعمل جزئيا أو كليا".

تغطية خاصة ومتواصلة: