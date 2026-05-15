بن غفير: هناك خطة للاستيطان في لبنان

أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن خطط للاستيطان بلبنان والدفع نحو التهجير من غزة والضفة، فيما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش شرعنة مئة مستوطنة جديدة.

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، إن هناك خطة للاستيطان في لبنان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بن غفير، ليل الخميس - الجمعة، خلال الاحتفال الإسرائيلي بذكرى احتلال القدس، بحسب التقويم العبريّ.

وأضاف "لدينا أيضا خطط لتشجيع الهجرة (تهجير) من غزة، والضفة الغربية".

بدوره، قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش: "منذ بداية ولايتنا، ونحن نقود ثورة من أجل أرض إسرائيل، وقد نظمنا جميع المستوطنات الجديدة، ووافقنا على أكثر من مئة مستوطنة جديدة وستين ألف وحدة سكنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)".

وأضاف: "منذ عامين ونصف ونحن نخوض حربا طويلة وشاقة، حربا كلفتنا ثمنا باهظا، ولكننا حققنا فيها كذلك، إنجازات عظيمة على جميع جبهات القتال، ولا يزال أمامنا عمل كثير، فحتى حرب الأيام الستة التي استعدنا فيها القدس بنصر لم تنه الحروب. ولكن اليوم، إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وأعداؤها أضعف من أي وقت مضى".

وقد شهدت القدس، أمس الخميس، اعتداءات نفذها مستوطنون في أنحاء البلدة القديمة، قبل تنظيم "مسيرة الأعلام" بمناسبة "ذكرى احتلال القدس" وفق التقويم العبري، فيما اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط قيود واسعة فُرضت على الفلسطينيين.

وشارك عشرات الآلاف في "مسيرة الأعلام" في البلدة القديمة بالقدس، وقبل بدء المسيرة، اعتدى مستوطنون على الأهالي، وحطموا البضائع من المتاجر، وكسروا أبوابا، وهتفوا بشعارات عنصرية ومعادية للعرب.

ومن بين ما هتف به المستوطنون المتطرفون: "الموت للعرب" و"لتُحرَق بلدتكم".

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى وهو يرفع العلم الإسرائيلي ويرقص أمام الكاميرات، قبل أن يقول: "بعد 59 سنة من تحرير القدس رفعت علم إسرائيل في جبل الهيكل ويمكنني القول إننا استعدنا السيادة على جبل الهيكل"، مستخدمًا التسمية الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك.

والأربعاء، اقتحم 5 آلاف مستوطن، مقام "قبر يوسف" شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحماية قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي، وتقدّمهم وزير المالية، المتطرّف بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى "وجود يهودي دائم" هناك.

والإثنين، صعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وسموتريتش، وبن غفير، هجومهم على الاتحاد الأوروبي، عقب قراره فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية متورطة باعتداءات في الضفة الغربية المحتلة.