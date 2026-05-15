رئيس أركان الجيش الإسرائيلي زار الإمارات والتقى بن زايد خلال الحرب على إيران

زيارات مكثفة للإمارات أجراها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس الشاباك دافيد زيني، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو؛ لتنسيق عمليات عسكرية واستخباراتية ضد إيران، وسط اتهامات طهران لأبو ظبي بالمشاركة الفاعلة في الحرب.

زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الإمارات، خلال الحرب على إيران، والتقى برئيسها محمد بن زايد، خلال الحرب على إيران.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، اليوم الجمعة؛ ليكون زامير بذلك أحد المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين رفيعي المستوى، الذين زاروا أبو ظبي، خلال الحرب، وفي فترة وقف إطلاق النار.

وذكرت هيئة البث، أن "رئيس الأركان، إيال زامير، قد زار الإمارات خلال الحرب مع إيران، والتقى بكبار المسؤولين الإماراتيين، بمن فيهم الرئيس محمد بن زايد آل نهيان".

وأضافت "كما زار معه كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، أبو ظبي".

يأتي ذلك فيما اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، الإمارات، بأنها تؤدي دورا "فاعلا" في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

وزار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإمارات سرًا خلال الحرب على إيران، واجتمع بابن زايد، في ظل تصاعد التنسيق الأمني والسياسي بين الجانبين.

وقالت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في بيان صدر أول من أمس الأربعاء، إن نتنياهو أجرى الزيارة في خضم الحرب على إيران، وادعت أن اجتماعه مع محمد بن زايد "أدى إلى اختراق تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والإمارات"، وفق تعبيرها.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق، بأن اللقاء جاء على خلفية التقديرات الإسرائيلية التي لا تزال ترجّح إمكانية استئناف الحرب مع إيران، إلى جانب الهجمات التي تعرضت لها الإمارات خلال الحرب الأخيرة.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، قد زار الإمارات خلال الأسابيع الأخيرة، في زيارة وصفت بأنها "غير مسبوقة"، وسط وقف إطلاق النار الهش مع إيران.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، أن رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، زار الإمارات مرتين على الأقل خلال الحرب، بهدف تنسيق العمليات ضد إيران.

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن مسؤولين عرب ومصدر وصفته بالمطلع، أن لقاءات برنياع مع مسؤولين إماراتيين تناولت تبادل المعلومات الاستخباراتية، وآليات الرد على الهجمات الإيرانية.

كما أوردت الصحيفة أن الإمارات لم تكتفِ بالتنسيق الاستخباراتي، بل شاركت في هجمات عسكرية سرية ضد إيران، بينها استهداف مصفاة نفط في جزيرة لافان الإيرانية، من دون إعلان رسمي إماراتي بشأن العملية.

وتشهد العلاقات بين إيران والإمارات، توترا شديدا منذ 28 شباط/ فبراير، عندما بدأت الضربات الأميركية الإسرائيلية، والتي ردّت عليها طهران بضربات على إسرائيل، ودول الخليج.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 8 نيسان/ أبريل، يواصل التلفزيون الرسمي الإيراني عرض تعليقات لمحلّلين يتهمون الإمارات بالتورط في هجمات ضد إيران.

وفي مطلع أيار/ مايو، حمّلت الإمارات طهران، مسؤولية ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، وهو ما نفته إيران.

واتهمت إيران مرارا دول الخليج بالسماح للقوات الأميركية، بتنفيذ ضربات انطلاقا من أراضيها؛ إلاّ أن دول الخليج نفت هذه الاتهامات، مؤكدة حتى قبل اندلاع الحرب أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران.

وتُعَدّ الإمارات أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، ومن بين قلّة من الدول العربية طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.