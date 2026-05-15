شهيد ومصاب برصاص الاحتلال قرب اللبن الشرقية جنوب نابلس بعد هجوم مستوطنين

استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي قرب قرية اللبن الشرقية بنابلس بدعوى رشق الحجارة، بالتزامن مع هجمات شنها مستوطنون على بلدات فلسطينية شملت سلوان وبيت إكسا بالقدس، حيث أصيب طفل مقدسي بجروح في الوجه خلال اعتداءاتهم.

استشهد شخص وأُصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب اللبن الشرقية جنوب نابلس في الضفة الغربية، بحسب ما أعلن الجيش، بعد انتصاف ليل الخميس، وذلك عقب هجوم شنّه مستوطنون على البلدة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الوحدة 636 قتلت الفلسطيني، بادّعاء أنه "كان يرشق مركبات إسرائيلية بالحجارة على طريق رئيسّي قرب قرية اللبن الشرقية".

وأضاف الجيش أنه "خلال عملية أمنية استهدفت مواقع نفذتها الوحدة 636 في منطقة قرية اللبن الشرقية، رصد الجنود ثلاثة (أشخاص) كانوا يرشقون مركبات إسرائيلية بالحجارة على طريق رئيسي".

وتابع: "أطلق الجنود النار عليهم، ما أسفر عن مقتل ملثّم، فيما رُصدت إصابة آخر، وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي بملاحقته، وملاحقة (الشخص) الثالث".

وجاء ذلك بعدما هاجم مستوطنون، في وقت متأخر من مساء الخميس، اللبن الشرقية، إذ اقتحموا منطقة واد عبوين بالقرية، وحاولوا الاعتداء على ممتلكات الأهالي، قبل أن يتصدى لهم الشبان ويجبرونهم على الفرار.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وتمركزت في حارة البيادر لحماية المستوطنين، وأطلق الجنود الرصاص الحيّ، وقنابل الصوت صوب الأهالي.

كما هاجم مستوطنون، مساء الخميس، مركبات الأهالي قرب قرية بورين، جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن مستوطنين هاجموا مركبات الأهالي بالحجارة على الطريق الالتفافي قرب قرية بورين، واستهدفوهم بغاز الفلفل.

إصابة طفل باعتداء مستوطنين في سلوان وهجوم على بيت إكسا

وهاجم مستوطنون، مساء الخميس، عائلة الرجبي المقدسية بالحجارة، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ما أدى لإصابة طفل في الوجه.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة الطفل محمد نضال الرجبي بجوح في الوجه إثر تعرضه لاعتداء بالحجارة من قبل مستوطنين في منطقة العين ببلدة سلوان، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

في السياق، هاجم مستوطنون، قرية بيت إكسا شمال غرب القدس، واعتدوا على الأهالي ما أدى إلى إصابة أحد الأهالي بحالة اختناق وتهيّج، بعد رشه بغاز الفلفل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أطراف القرية، وشرعت باستفزاز الأهالي والاعتداء عليهم، قبل أن تقدم على رش غاز الفلفل صوب عدد منهم، ما أدى إلى إصابة شخص بحالة اختناق وحرقة في الوجه والعينين، وسط حالة من التوتر والغضب في المنطقة.

وأضافت المصادر أن الأهالي تصدوا لهجوم المستوطنين، وحاولوا منعهم من التقدم نحو الأراضي الزراعية، ومنازلهم.

وتتعرض قرية بيت إكسا خلال الأشهر الأخيرة لتصعيد متواصل من اعتداءات المستوطنين، شملت مهاجمة المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى إقامة بؤر وبركسات استيطانية في محيط القرية.