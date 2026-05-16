النقب: 3 مصابين أحدهم بحالة حرجة بجريمة إطلاق نار في تل السبع

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة تل السبع في منطقة النقب عن 3 إصابات وصفت إحداها بالحرجة بينما الأخريان بالطفيفة.

أصيب 3 أشخاص بجراح وصفت حالة أحدهم بالحرجة بينما الآخران بالطفيفة، جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في بلدة تل السبع بمنطقة النقب، ليل السبت – الأحد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقل المصابون بعد تقديم العلاجات الأولية لهم، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

يأتي ذلك في وقت تتقاعس الشرطة عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب، في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

ويشهد المجتمع في البلاد تصاعدًا في حوادث العنف والجريمة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك جرائم الطعن والقتل في عدد من البلدات. وتُرجع الشرطة غالبية هذه الجرائم إلى خلافات جنائية وشخصية، فيما يشير متابعون إلى عوامل اجتماعية واقتصادية أعمق تسهم في تفاقم الظاهرة.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع غير مسبوق في جرائم القتل داخل المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 101 قتيل. وتُظهر المعطيات أن نحو 96 من الضحايا قُتلوا بإطلاق النار، إلى جانب جرائم طعن، فيما قُتلت امرأة حرقًا داخل مركبة، وقتل شاب جراء جريمة دهس متعمدة.