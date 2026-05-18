إصابة رئيس مجلس جديدة المكر ونائبه بجراح خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة جديدة المكر عن إصابة رئيس المجلس ونائبه بجراح خطيرة ومتوسطة، نقلا على إثرها إلى المستشفى، في وقت يشهد المجتمع العربي أحداث عنف وجرائم قتل بشكل يومي وسط تقاعس الشرطة والسلطات الإسرائيلية.

أصيب رئيس مجلس محلي جديدة المكر سهيل ملحم ونائبه بجراح خطيرة ومتوسطة، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في البلدة؛ بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين.

وجاء في بيان للمركز الطبي للجليل (مستشفى نهريا)، أن حالة رئيس مجلس جديدة المكر (55 عاما) وصفت بالخطيرة، بينما نائبه (49 عاما) بالمتوسطة، وهما يعانيان من إصابات في أطراف جسديهما، وقد أدخلا إلى غرفة العلاج المكثف لتلقي العلاج.

وأفاد مركز "حيان" الطبي، بأن طواقمه تعاملت مع مصاب وصفت حالته بالصعبة جدا، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى نهريا).

رئيس مجلس جديدة المكر، سهيل ملحم

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن طاقمها قدم العلاجات الأولية لمصاب آخر (49 عاما) وصفت حالته بالمتوسطة، وقد عانى من عيارات نارية اخترقت جسده.

وقال البراميديك حارث كليب، إنه "رأينا رجلا مصابا بإطلاق نار وقد كان بوعيه، إذ قدمنا له العلاجات الأولية المنقذة للحياة ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة متوسطة. كما نقل مصاب آخر من المكان وهو رجل في الخمسينيات من عمره، وهو بوعيه وعانى من إصابات خطيرة جراء عيارات نارية اخترقت جسده".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الجريمة أسفرت عن إصابة رجلين بجراح خطيرة، وذكرت أنها باشرت التحقيق في ملابساتها وقامت بنصب حواجز ومطاردة الجناة، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

وتأخذ الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي منحى خطيرا، إذ سبق ذلك إصابة رئيس بلدية عرابة البطوف ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة بجراح متفاوتة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار داخل مخبز في المدينة يوم 8 آذار/ مارس 2026.

وتأتي هذه الجريمة في وقت يشهد المجتمع العربي أحداث عنف وجرائم قتل بشكل يومي، مسفرة عن وقوع إصابات وضحايا. وتُرجع الشرطة غالبية هذه الجرائم إلى خلافات جنائية وشخصية، فيما يشير متابعون إلى عوامل اجتماعية واقتصادية أعمق تسهم في تفاقم الظاهرة.

وتسجل الجرائم ارتفاعا غير مسبوق داخل المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، حيث بلغت الحصيلة 101 قتيل. وتُظهر المعطيات أن نحو 96 من الضحايا قُتلوا بإطلاق النار، إلى جانب جرائم طعن، فيما قُتلت امرأة حرقًا داخل مركبة، وقتل شاب جراء جريمة دهس متعمدة.