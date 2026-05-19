دمشق: مقتل عسكري ومصابون بانفجار سيارة مفخخة بحي باب شرقي قرب إدارة التسليح

قُتل عسكري سوري وأُصيب 12 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة باب شرقي بدمشق، وقع بالتزامن مع محاولة مجموعة عسكرية تفكيك عبوة ناسفة اكتُشفت قرب مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع.

قُتل عنصر أمن على الأقل، وأُصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في دمشق، وفق ما أفاد الدفاع المدني، جرّاء انفجار سيارة زُرعت بداخلها، عبوة ناسفة، قرب إدارة التسليح في منطقة باب شرقي.

وأكدت زارة الدفاع السورية، "مقتل عسكري وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب شرقي في دمشق".

من موقع الانفجار في منطقة #باب_شرقي بالعاصمة السورية #دمشق، والذي أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين، فيما يُرجَّح بأنه نجم عن عبوة ناسفة.



للتفاصيل والتطورات: https://t.co/KTU2dUwXHW pic.twitter.com/JWz99mM2OQ — موقع عرب 48 (@arab48website) May 19, 2026

وقبل الإعلان السوري الرسمي، قال مصدر في الدفاع المدني، إن "شخصا على الأقل قتل جراء الانفجار"، فيما رجّح مصدر أمني أن يكون الانفجار ناجما، "عن عبوة ناسفة مزروعة داخل السيارة" وفق الكشف الأولي، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار، قبل أن تشاهَد سيارة تحترق في وسط الشارع، قرب مبنى إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع في شارع محاذ للمدينة القديمة في العاصمة السورية.

فيديو آخر من موقع الانفجار في منطقة #باب_شرقي في #دمشق، والذي أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين.



للتفاصيل والتطورات: https://t.co/KTU2dUwXHW pic.twitter.com/uYQBq414Ft — موقع عرب 48 (@arab48website) May 19, 2026

ونقلت الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع قولها، إن "مجموعة عسكرية اكتشفت عبوة ناسفة معدّة للتفجير، قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع ،بمنطقة باب شرقي بدمشق".

وأضافت أنه "‏تم التعامل مع العبوة بشكل فوري، ومحاولة تفكيكها، قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بنفس المنطقة، ما أدى إلى استشهاد جندي، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".

كما نقلت الوكالة عن مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، نجيب النعسان، قوله إن انفجار السيارة، أدى إلى 12 إصابة، تم نقلها إلى المشافي القريبة في المنطقة، وتقديم الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين.

من موقع الانفجار (Getty Images)

وفرضت قوات الأمن طوقا في المكان عقب الانفجار، وسط حالة من الهلع بين السكان في وقت الذروة.

ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، تشهد دمشق بين الحين والآخر حوادث مماثلة محدودة، بينها انفجار سيارة في دمشق في آب/ أغسطس، لم يسفر عن إصابات.

وفي حزيران/ يونيو 2025، أدّى تفجير انتحاري داخل كنيسة في حيّ الدويلعة في دمشق إلى مقتل 25 شخصا، تبنّته جماعة متطرفة، بينما نسبته السلطات إلى تنظيم داعش الإرهابي.