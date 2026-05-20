ترامب "متفق" مع نتنياهو بشأن إيران: سنمنحها الفرصة الأخيرة ولست في عجلة من أمري

أكد الرئيس الأميركي توافقه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بشأن إيران، مانحا إياها فرصة أخيرة لإبرام اتفاق، ومشددا على فتح مضيق هرمز. بالمقابل، حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني قاليباف، من سعي واشنطن لحرب جديدة، بينما حثّت السعودية طهران، على التفاوض.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه "متفق" مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في ما يتعلّق بإيران، التي منحها "الفرصة الأخيرة"، مشيرا إلى أنه ليس متعجّلا.

يأتي ذلك فيما أجرى ترامب ونتنياهو مكالمة هاتفية، الليلة الماضية، وصفتها تقارير إسرائيلية، بأنها "طويلة ودراماتيكيّة".

وأكد ترامب وجود توافق تام بينه وبين نتنياهو في ما يتعلق بالملف الإيراني، مشيرا إلى أن الأخير، سيفعل ما يريده منه بشأن إيران.

أما على الصعيد الملاحي والإستراتيجي، فقد شدد الرئيس الأميركي على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، الذي قال بشأنه: "علينا أن نعيد فتحه"، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه ليس مستعجلا في هذا الشأن.

كما تطرق ترامب إلى الجانب الاقتصادي بالنسبة لطهران، عادّا أن إيران مهزومة "هزيمة ساحقة"، وقد تم القضاء عليها وتدميرها، متوقعا ظهور "الكثير من الأمور المذهلة، لاحقا".

وفي سياق متصل بالأوضاع الداخلية الإيرانية، أشار ترامب إلى وجود الكثير من الغضب اليوم في إيران، بسبب سوء مستوى المعيشة هناك.

وفي ما يخص الحسابات السياسية والاتفاقيات، قال ترامب إنه لا يفكر مطلقا بانتخابات التجديد النصفي حين يدرس ملف إيران، مؤكدا أنه ليس مستعجلا للتوصل إلى أي اتفاق معها.

قاليباف يقول إن واشنطن "تسعى لبدء حرب جديدة"

وعدّ رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة "تسعى لبدء حرب جديدة" على إيران، وتريد منها الاستسلام في المواجهة التي بدأت قبل أشهر.

وقال قاليباف الذي قاد وفد بلاده خلال جولة المباحثات التي جرت مع واشنطن في إسلام أباد، الشهر الماضي، إن "تحركات العدو، المعلنة والسرية، تظهر أنه لم يتخلَّ، رغم الضغط الاقتصادي والسياسي، عن أهدافه العسكرية، ويسعى لبدء حرب جديدة".

وأضاف في رسالة صوتية بثتها وسائل إعلام إيرانية، أن "المتابعة الدقيقة للوضع في الولايات المتحدة تعزز احتمال أنهم ما زالوا يأملون في استسلام الأمة الإيرانية".

السعودية تحضّ إيران على اغتنام فرصة التفاوض "لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد"

وفي سياق ذي صلة، دعا وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأربعاء طهران إلى اغتنام التفاوض مع واشنطن "لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد"، شاكرا للرئيس الأميركي دونالد ترامب منحه "فرصة إضافية" للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وكتب بن فرحان في منشور عبر منصة "إكس"، أن "المملكة العربية السعودية، تقدّر عاليا تجاوب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، بمنح المفاوضات فرصة إضافية، للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب، واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز".

وأكد أن الرياض "تتطلع... إلى أن تغتنم إيران الفرصة لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد، وتتجاوب عاجلا مع الجهود المبذولة للتقدّم في المفاوضات وصولا إلى اتفاق شامل، يحقق سلاما مستداما في المنطقة والعالم".

وكان ترامب قد أعلن أول من أمس، الإثنين، أنه أرجأ هجوما على إيران، بناءً على طلب من قادة السعودية وقطر، وذلك في منشور عبر منصّته للتواصل الاجتماعيّ، أشار من خلاله إلى "مفاوضات جدية" تُجرى مع طهران.

وقال ترامب في منشوره: "لقد طلب مني أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد السعودية، محمد بن سلمان آل سعود، ورئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، تأجيل الهجوم العسكري المخطط له على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي كان مقررا غدا (الثلاثاء)، وذلك نظرا للمفاوضات الجادة الجارية حاليا"، مضيفا: "هم (قادة دول الخليج) يرون، بصفتهم قادة وحلفاء عظماء، أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مقبول لدى الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك لدى جميع دول الشرق الأوسط وخارجها".