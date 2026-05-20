تمديد اعتقال مشتبه بإطلاق النار على رئيس المجلس المحلي بجديدة المكر ونائبه

محكمة الصلح في حيفا تمدّد اعتقال شابّ للاشتباه بإطلاقه النار على رئيس المجلس المحلي في جديدة المكر سهيل ملحم ونائبه، بظلّ رفض جهاز الشاباك الانضمام للتحقيق، ووسط تقاعسٍ سلطوي، وتصاعد الجريمة بالمجتمع العربي.

مدّدت محكمة الصلح في مدينة حيفا، الأربعاء، اعتقال شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، من سكان جديدة المكر، للاشتباه بارتكابه جريمة إطلاق النار على رئيس المجلس المحلي بالبلدة، سهيل ملحم، ونائبه عبيد عبيد، الأسبوع الماضي.

وقضت المحكمة بتمديد اعتقال المشتبه بالتورّط بالجريمة التي ارتُكبت ليل الأحد - الإثنين، الماضي، لخمسة أيام إضافية.

وسيُعرَض شقيق المشتبه به، البالغ من العمر 18 عامًا، والذي أُلقي القبض عليه أيضًا قبل يومين، على القضاء، الخميس، بناءً على طلب الشرطة، وذلك لتمديد اعتقاله للمرة الثانية.

يأتي ذلك فيما رفض جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الانضمام إلى التحقيق في جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس، ونائبه عبيد عبيد، رغم طلب الشرطة، وذلك في ظل تصاعد استهداف رؤساء السلطات المحلية العربية.

ويعكس ذلك حالة من التنصل المتبادل من المسؤولية لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية في كل ما يتعلق بملف الجريمة في المجتمع العربي، خصوصًا مع تصاعد جرائم القتل واتساع دائرة الاستهداف لتشمل شخصيات عامة، في ظل تقاعس سلطوي.

وكانت الشرطة قد أعلنت، أول من أمس الإثنين، أنها اعتقلت مشتبها آخر بمحاولة قتل رئيس المجلس المحلي في البلدة، كما أعلنت تمديد اعتقال المشتبه الأول، الذي اعتُقل في وقت سابق من اليوم ذاته.

وقالت الشرطة في بيان أصدرته وقتها، إنه "في إطار التحقيق في إطلاق النار على رئيس مجلس قرية جديدة مكر ونائبه، ألقت الشرطة القبض، قبل قليل على مشتبه به آخر، متورط في الحدث".

وأضافت أنه "تم تمديد حبس المشتبه به الأول أمام المحكمة"، مشيرة إلى أنه "في إطار التحقيق الذي تجريه الشرطة، ومع تقدّمه، ألقت الشرطة القبض حتى الآن على مشتبه بهما، من سكان بلدة جديدة المكر، للاشتباه بتورطهما في الحدث".

وذكرت أن "محكمة الصلح في حيفا، وافقت اليوم على طلب الشرطة، ومددت حبس المشتبه به الأول، البالغ من العمر 25 عامًا، حتى 20/5/2026"، مضيفة أنه "تم احتجاز مشتبه به آخر، وهو أيضًا من سكان جديدة المكر، ويبلغ من العمر 18 عامًا، مساء اليوم لاستكمال التحقيق معه، وستطلب الشرطة... تمديد حبسه، وذلك بناءً على ما تقتضيه التحقيقات، وما ستسفر عنه من نتائج".

ولفت البيان إلى أن "التحقيق لا يزال جاريًا، ويُتوقع إجراء المزيد من الاعتقالات، لاحقًا".

وأثارت محاولة القتل، موجة غضب واسعة، وذلك عقب تعرض رئيس المجلي ونائبه، لإطلاق نار من مسافة قريبة، ما أسفر عن إصابتهما بجراح وُصفت بالخطيرة والمتوسطة.