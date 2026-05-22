اشتباه بقتل وانتحار: العثور على جثتي رجل وامرأة داخل مركبة قرب الرملة

تشتبه الشرطة في وقوع جريمة قتل لامرأة ثم انتحار زوجها، بعد العثور على جثتي رجل وامرأة داخل مركبة بمنطقة مفتوحة قرب مدينة الرملة.

عثر مساء، الجمعة، على جثة رجل وامرأة، في الأربعينيات من عمريهما، داخل مركبة في منطقة مفتوحة قرب مدينة الرملة، فيما يدور الاشتباه حول جريمة قتل وانتحار.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتلقت "نجمة داود الحمراء" بلاغا حول مصابَين فاقدين للوعي في منطقة مفتوحة بمنطقة نفوذ مجلس إقليمي "غيزر"، وأبلغ طاقمها عن رجل وامرأة بلا علامات حياة ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاتهما.

وقال براميديك من الطاقم الطبي، إن "المصابين وهما رجل وامرأة كانا فاقدي الوعي وبلا نبض أو تنفس وعانيا من إصابات بجسديهما، وقد أجرينا لهما الفحوص الطبية إلا أنهما كانا بلا علامات حياة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهما".

وباشرت الشرطة التحقيق في الملابسات والخلفية، وتشتبه في أن الحديث يدور عن جريمة قتل ارتكبها الزوج ثم أقدم على الانتحار بواسطة مسدس كان بحوزته.