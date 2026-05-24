إسرائيليات | أخبار
24/05/2026 - 20:02

زامير يصادق على خطط لمواصلة الحرب على لبنان: مستعدون لاستئنافها بإيران

صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على خطط مواصلة الحرب بلبنان، مؤكدا جهوزية قواته للعودة للقتال المكثف وإضعاف قدرات النظام الإيراني، فيما يتزامن ذلك مع مشاورات سياسية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية والرئيس الأميركي لإنهاء الحرب بالمنطقة.

زامير يصادق على خطط لمواصلة الحرب على لبنان: مستعدون لاستئنافها بإيران

صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، على خطط لمواصلة الحرب على لبنان، مؤكدا أن جيشه "يواصل مراقبة التطورات الإقليمية".

وعقد زامير، اليوم، "تقييمًا للوضع، وصادق على خطط استمرار القتال في القيادة الشمالية مع هيئة الأركان العامة"، بحسب بيان صدر عن الجيش مساء اليوم.

وذكر البيان أن زامير "زار مقر اللواء 401، والتقى بالقائد بالنيابة، وتحدث مع قادة اللواء ومقاتليه".

وقال زامير في تصريحات أدلى بها خلال تقييم الوضع: "يواصل الجيش الإسرائيلي مراقبة التطورات الإقليمية، وهو على أهبة الاستعداد للعودة إلى القتال المكثف فورًا، ومواصلة إضعاف النظام الإيراني وقدراته".

نتنياهو: اتفقت مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يزيل التهديد النووي الإيراني
على صلة

نتنياهو: اتفقت مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يزيل التهديد النووي الإيراني

وأضاف: "سنحافظ على جاهزيتنا ومرونتنا، طالما دعت الحاجة. في القيادة الشمالية، نواصل مهاجمة حزب الله على جميع الجبهات، وأؤكد أن أمن السكان وأمن قواتنا فوق كل اعتبار. أينما حللتم، تركتم عدوًا منهكًا يقاتل من أجل البقاء".

وقال زامير: "صادقت اليوم على خطط مواصلة الحرب في الشمال (على لبنان)؛ ونحن عازمون على إلحاق المزيد من الضرر بحزب الله، بجميع صفوفه".

وأضاف: "نعمل على ضمان وتعزيز أمن سكان الشمال"، مشددا على أن "إلحاق الضرر بحزب الله ممنهج ومستمر، ولن نتوقف عن مواجهته، ونواصل القضاء على عناصر حزب الله وبنيتهم ​​التحتية، التي تُهدد سكان الشمال وقواتنا".

مسؤول إسرائيلي: التفاهمات مع إيران تُبعد خيار الحرب و"تُبقي خططا ضد حزب الله على الرف"
على صلة

مسؤول إسرائيلي: التفاهمات مع إيران تُبعد خيار الحرب و"تُبقي خططا ضد حزب الله على الرف"

يأتي ذلك فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه اتفق مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على أن أي اتفاق نهائي مع طهران، يجب أن يزيل التهديد النووي الإيراني.

وقبل البيان الذي أصدره نتنياهو، قال ترامب، إنه أبلغ المفاوضين الأميركيين وجوب "عدم التسرع في إبرام اتفاق" مع إيران بهدف إنهاء الحرب.

إسرائيل سورية لبنان حزب الله الشرق الأوسط لبنان الان مباشر