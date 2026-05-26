القضاء الإيراني يعلّق عمل هيئة رئاسية أمرت بإعادة خدمة الإنترنت

علّق القضاء الإيراني عمل "الهيئة الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني" المشكّلة بمرسوم من الرئيس مسعود بزشكيان، بعد إصدارها قرارا بإعادة خدمة الإنترنت المقطوعة منذ بدء الحرب.

علّق القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، عمل هيئة رئاسية أمرت بإعادة خدمة الإنترنت، بعد قطعه بصورة شبه كاملة تام، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على البلاد.

وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن قرار تعليق عمل الهيئة الرئاسية جاء عقب "تقديم شكاوى"، من دون أن تتضح في الوقت الحاضر الجهة التي قدمتها.

ويطال القرار القضائي "الهيئة الخاصة لتنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني للبلاد"، وهي هيئة شكّلها الرئيس مسعود بيزشكيان في 12 أيار/ مايو.

وكانت الهيئة قد اتخذت، أمس الإثنين، قرارا بإعادة خدمة الإنترنت في إيران، حسبما صرّحت الناطقة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بأن بزشكيان أصدر مرسوما بهذا الشأن.

وللمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران السلطة المطلقة لإعادة خدمة الإنترنت في البلاد.

وكانت السلطات الإيرانية فرضت قيودا واسعة على الإنترنت خلال احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة بلغت ذروتها في أوائل كانون الثاني/ يناير، وقطعت الخدمة مجددا في 28 شباط/ فبراير عند اندلاع الحرب مع أولى الغارات الأميركية والإسرائيلية على طهران.

وخلال فترة انقطاع الإنترنت، اقتصر استخدام الإيرانيين إلى حد كبير على المنصات والمواقع الإلكترونية المحلية المستضافة عىبر شبكة الإنترنت الداخلية للبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أدخلت إيران نظام إنترنت متدرجا يُعرف باسم "برو إنترنت"، قالت وسائل إعلام إيرانية إنه يمنح فئات محددة من المهنيين وصولا أوسع إلى الشبكة مقابل رسوم أعلى.

وفي الخامس من نيسان/ أبريل، أفاد موقع "نت بلوكس" لمراقبة إتاحة الإنترنت بأن قطع الخدمة بعد اندلاع الحرب هو "أطول انقطاع للإنترنت على مستوى الدولة في تاريخها".