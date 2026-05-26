عبلين: 4 إصابات بينها اثنتان خطيرتان في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة عبلين عن وقوع عدة إصابات بينها اثنتان خطيرتان، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب 4 أشخاص بينهم رجلان، في الأربعينيات من عمريهما، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في بلدة عبلين بمنطقة الجليل، مساء الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لاثنين من المصابين، اللذين عانيا من عيارات نارية اخترقت جسديهما.

وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.

وقال أفراد الطاقم الطبي، إن "الحديث يدور عن حادث عنف صعب، إذ عانى أربعة رجال من إصابات اخترقت أجسادهم، ومع وصولنا إلى المكان بدأنا بتقييم طبي وتقديم العلاجات الأولية في المكان، التي تضمنت تضميد ووقف النزيف، وقد نقلنا رجلين بسيارتين للعلاج المكثف وهما بحالة خطيرة. كما نقل مصابان آخران من المكان، بالإضافة إلى وقوع عدة حالات هلع في المكان إحداها نقلت إلى المستشفى".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها باشرت التحقيق في الجريمة التي أسفرت عن عدة إصابات، وأشارت إلى أن "الخلفية جنائية".