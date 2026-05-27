إيران تعدّ هرمز الضامن الوحيد للاتفاق... مسؤول بالحرس الثوري يرى احتمال تجدد الحرب ضئيلا

وصف نائب رئيس الشؤون السياسية في القوات البحرية للحرس الثوري احتمال تجدد الحرب مع أميركا بالضئيل، مؤكدا تأهب قواته، فيما شدد مستشار المرشد الإيراني على أن مضيق هرمز هو الضامن الوحيد للاتفاق بين البلدين.

قال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، إن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة "ضئيل"، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد عليها، فيما شدّد مستشار المرشد الإيراني على أن "مضيق هرمز، هو الضامن الوحيد للاتفاق بين إيران والولايات المتحدة".

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن نائب رئيس الشؤون السياسية في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي محمد أكبر زاده قوله "إن احتمال الحرب ضئيل بسبب ضعف العدو، والقوات المسلحة متأهبة ومجهزة بالذخيرة".

وأضاف "لا شك في أننا سنحول المنطقة الممتدة من تشابهار إلى ماهشهر (معشور) إلى مقبرة للمعتدين"، في إشارة إلى مدينتين على طرفي الخليج.

