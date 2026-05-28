مقتل امرأة بجريمة إطلاق نار في كفر قاسم داخل مركبة: 111 قتيلة وقتيلا بالمجتمع العربي

قُتلت امرأة بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في كفر قاسم، مساء الخميس، ليصل بذلك عدد القتلى في المجتمع العربي إلى مئة و11 قتيلة وقتيلا، منذ بدء العام الجاري.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة، إنه "عند الساعة 9:39 مساءً، ورد بلاغ يفيد بإصابة امرأة في كفر قاسم، وقد أكد المسعفون، وفاة امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا، متأثرة بجروح نافذة"، اخترقت جسدها.

وذكر أحد أفراد الطاقم الطبي، أن "المرأة كانت داخل السيارة فاقدة للوعي، من دون نبض ولا تنفُّس، وتعاني من إصابات نافذة بالغة في جسدها".

وأضاف: "أجرينا الفحوصات الطبية، ولكن للأسف، لم يكن أمامنا خيار سوى إقرار وفاتها".

من جانبها، قالت الشرطة في بيان، إنها "تلقت قبل وقت قصير، بلاغًا بشأن تعرّض امرأة لإطلاق نار، داخل مركبة في مدينة كفر قاسم، وقد أقرّت الطواقم الطبية وفاتها في مكان الحدث، متأثرة بجراحها البالغة".

وأضافت أن قواتها "في لواء المركز، باشرت تحقيقًا فوريًا في ملابسات الجريمة، وتجري حاليًا عمليات تمشيط واسعة النطاق في المنطقة، إلى جانب إطلاق مطاردة مكثفة للقبض على المشتبه بهم".

كما لفت بيان الشرطة إلى أن "خلفية الجريمة جنائية".

111 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي

ومع ضحية جريمة القتل المرتكبة اليوم في كفر قاسم، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 111 قتيلة وقتيلا، وذلك في ظل تصاعد غير مسبوق في جرائم إطلاق النار، وجرائم العنف المنظّم.

وتشهد البلدات العربية موجة متواصلة من جرائم القتل وإطلاق النار، وسط اتهامات متكررة للشرطة الإسرائيلية بالتقصير في مواجهة الجريمة المنظمة، رغم تزايد أعداد الضحايا، وتكرار هذه الجرائم، بشكل شبه يومي.

وتُظهر المعطيات أن معظم ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام، قد قُتلوا نتيجة إطلاق النار، في ظل استمرار حالة انعدام الأمن الشخصي داخل البلدات العربية، وغياب خطوات فعّالة للحد من تفشي العنف والجريمة.

وتأتي هذه الجريمة بعد يوم من مقتل الطفلة ليلى جُهجاه (7 أعوام) في بلدة عرعرة بالمثلث، إثر إصابتها بالرصاص خلال شجار عائلي، وسط شبهات بأن والدها أطلق النار باتجاه أشقائه من سلاح غير مرخص، قبل أن تصيب إحدى الرصاصات طفلته في رقبتها والجزء العلوي من جسدها.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن أفرادا من عائلة الطفلة عملوا على "تنظيف" موقع الجريمة وإخفاء أدلة من المكان عقب إطلاق النار، فيما اعتقلت الشرطة والد الطفلة وعددا من أقاربه.